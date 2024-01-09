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【升格大學】明愛專上學院獲准升格大學　將改名為「聖方濟各大學」

社會 15:11 2024/01/09

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

明愛專上學院獲准升格大學，將改名為「聖方濟各大學」。

按行政長官會同行政會議今日（9日）批准，教育局常任秘書長已根據《專上學院條例》（第320章）批准明愛專上學院的英文及中文名稱分別更改為「Saint Francis University」及「聖方濟各大學」。

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明專是第四間取得大學名銜的自資專上院校。根據2015年公布的專上學院成為私立大學的修訂路線圖，政府向明專授予大學名銜前所考慮的相關因素包括其課程廣泛程度、研究能力、院校規模及學生人數，以及管治及管理、財政可持續性、學術環境及質素保證。

明專為評估其是否已準備好成為私立大學，於2022年邀請香港學術及職業資歷評審局進行院校評審。評審局的結論認為明專已達到一所私立大學應有的水準。

明專於1985年創立時名為明愛徐誠斌學院，並於2001年成為獲准開辦副學位課程的專上學院。該校在2010年獲得開辦學位課程的評審資格，翌年重新命名為明專。在2023／24學年，明專開辦13項經本地評審的自資專上課程，包括12項學士學位課程及一項碩士學位課程，共有約3,000名全日制學生及500名兼讀制學生。

明專已就其一般商業行政、社會工作及資訊及通訊科技三個範疇獲得學科範圍評審資格，有關學科範圍評審資格往後仍須由評審局進行機構定期覆審。明專在取得大學名銜後，須向教育局提交周年進度報告及經審核的財務報告，以證明其教學質素和財政可持續性。教育局已委託評審局審視有關報告，並向局方提供獨立的專業意見。

教育局局長蔡若蓮博士祝賀明專，指向明專授予大學名銜，不僅標誌着明專邁進新里程，亦充分印證政府致力推動公帑資助和自資專上教育界別並行發展，從而為年輕人提供優質、靈活及多元的升學路徑。她相信自資專上界別會繼續在培育人才方面擔當關鍵的角色，以支持香港的人力需求及進一步發展成為國際專上教育樞紐。

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記者：黃穎津

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