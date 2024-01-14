胎死腹中｜長期腹痛求醫　73歲婦揭子宮懷「石胎」35年　胎兒周數驚人重2kg如木乃伊

▲ 長期腹痛求醫，73歲婦揭子宮懷「石胎」35年，胎兒周數驚人重2kg如木乃伊。

死胎在腹中長達35年竟成石頭？阿爾及利亞一名73歲婦人因長期腹痛前往醫院檢查，結果竟發現其子宮內懷有死胎長達35年，且胎兒已有28至30周大、重達2公斤（約4.4磅）。

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懷石胎長達35年

綜合外媒報道，阿爾及利亞東部斯基克達市一間醫療機構的醫療小組發現了一例非常罕見的病例，一名73歲的老婦因長年肚子痛，遂前往醫院進行胃部X光檢查。檢查後發現，婦人在過去的35年裡，子宮裡竟一直懷著一個石化的胎兒，猶如一個木乃伊；而當時她已懷孕28至30周，如今胎兒重達2公斤。

不過，婦人並沒因此受到重大影響，過著正常的生活。報道指，該名婦人先前曾接受過放射治療，但醫生並未發現有胎兒的化石；直到2016年，才被發現體內有未出生的嬰兒。

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胎死腹中或促使胎兒鈣化

據美國國家衛生研究院（NIH）稱，當胎兒在懷孕期間死亡，並且體積過大而無法被身體自行代謝排出時，就會促使鈣化。而鈣化的原因是母體自我保護的機制，當身體察覺體內有異物時也會出現此反應，以保護母體受到死亡組織感染。

美國克利夫蘭診所（Cleveland Clinic Main Campus）凱斯醫療中心的Kim Garcsi博士表示，組織鈣化可以保護母親免受感染，但這也意味著胎兒可以在幾十年內都不被發現；有些女性甚至在發現後，因為身體沒有因此受到重大影響，所以也沒採取任何措施。

根據1996年《皇家醫學會雜誌》上一篇論文，僅記錄了290個石胎病例，最早的病例發生在1582年。而在過往案例中，曾有一名68歲法國婦女在屍檢時被發現，她懷有一個石胎，且已懷了28年，據說她的胃部一生都「腫脹、堅硬、疼痛」；2009年，92歲的中國婦女黃宜君竟取出懷了半個多世紀的石嬰；2013年，一名哥倫比亞的老婦發現懷了40年的石胎。

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