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【童樂居案】涉欲塞樹葉入幼童口旁觀發笑　9前職員涉虐17童認30項虐兒罪候判

社會 15:31 2024/01/09

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涉欲塞樹葉入幼童口旁觀發笑，9前職員涉虐17童認30項虐兒罪候判。（資料圖片）

童樂居虐兒事件共34名女職員被控虐兒罪，多名涉案人士早前已被定罪判刑，其中9人今(9日)於區域法院承認共30項控罪，涉及至少17名幼童。案情指，時任幼兒工作員於院內餵兒童食樹葉和不明物體，旁觀的被告沒制止之餘，更拍掌發笑，其他施虐行為包括穿波鞋踢兒童的背、用被子蓋口鼻等。法官聽取旁觀施虐的被告求情後，直指辯方要求索取社會服務令報告是「斗膽、奢望」，下令將認罪被告還押，押後至下周一(15日)處理判刑，明言判監是唯一選項。

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認罪的9名被告為趙詠茜（44歲）、卓凱欣（23歲）、莊嘉宜（25歲）、李𣇈儀（25歲）、楊淑儀（33歲）、伍家穎（45歲）、周靈芝（28歲）、李慧心（50歲）及鄭淑貞（59歲），9人共承認30項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，涉案日期為2021年11月至12月期間，涉及至少17名1至3歲的受害兒童

另外7人否認控罪，包括黃潔瑩（23歲）、陳綺雯（49歲）、鄧月媛（50歲）、梁曉彤（27歲）、梁善儀（51歲）、關佩華（49歲）及陳信興（57歲）。所有被告案發時均於童樂居任職幼兒工作員。

認罪案情指，警方翻查2021年9月18日至12月28日期間，於童樂居室內及室外範圍的閉路電視片段，共發現407宗虐兒事件。被告趙詠茜在地下遊樂場將地上拾到的不明物品塞入2名男童口中，又嘗試餵男童食樹葉，目擊事件的卓凱欣不但沒有制止趙，更拍掌發笑。趙的其餘施虐行為包括掌摑、扯頭髮、連環打胸口、穿波鞋踢背、用被子蓋按壓面部等。

其餘被告的行為包括，被告莊嘉宜突然脫下波鞋，分別擲中2名男童的額頭和手；被告卓凱欣在洗手間內用毛巾抽打1名兒童的面；被告李晓儀用手指彈男童的眼睛；被告伍家穎強行為兒童戴上眼罩，用被子蓋住兒童的口鼻約6秒，不斷搖晃其頭部等。控方指，其中24件襲擊事件均有職員近距離目擊，但視若無睹，令兒童受到不必要的痛楚及苦楚。

涉旁觀被告莊嘉宜捉住女童衣領摔地的李慧心的代表律師求情指，李沒參與施襲，她當時並非全神貫注在受害兒童上，莊施襲時間僅約2秒，李只是「短暫不作為」。辯方又指，童樂居當時有系統上問題，被告沒有大力地助長問題，冀法庭先索取社會服務令報告始判刑。

被告鄭淑貞的代表律師求情指，鄭當時沒留意有兒童受虐，後知後覺阻止不到事件，令兒童受害，鄭在求情信中表示為她作為幼兒照顧員但沒盡本份感到羞恥。辯方指，鄭已退休，沒有機會重犯，望法庭判非即時監禁。

暫委法官王詩麗表明辯方索取社服令報告的請求是「斗膽、奢望」，明言只會判監，下令將認罪被告還押，押後至下周一(15日)處理判刑。

聆訊明（10日）續，料處理趙詠茜單獨被控的逾30條控罪的答辯。

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記者：陳曉欣

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