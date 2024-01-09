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北上山姆超市掃貨有着數？　議員提醒小心貨品擺到過期都未用完

政治 15:49 2024/01/09

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顏汶羽昨日在深圳工作完，亦到山姆行一轉。(顏汶羽fb圖片)

近日不少港人去深圳山姆會員店掃平貨，民建聯立法會議員顏汶羽昨日在深圳工作完，亦到山姆行一轉，了解一下為何一間超市可以令不少港人一窩蜂衝去購物，到底北上山姆超市掃貨是否真的「有着數」？

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顏汶羽在社交平台話，山姆會員店屬美國沃爾瑪（Walmart）旗下超市，目前係深圳有4家門店，商品涵蓋了日常生活各個領域，包括食品、家居用品、電子產品、傢俱等，以數量大、性價比高、選擇多而出名。與一般超市不同，顧客要辦理會員後先可以入山姆，年費分260蚊同680蚊兩種。

山姆消費熱潮衍生不少商機及新經濟活動，例如順豐新增山姆送貨半日達服務、有跨境巴士推出山姆專線，更有旅行社帶團北上去山姆購物，而近日香港開始出現山姆代購門店。

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入到山姆超市，顏汶羽話：

見到士多啤梨98蚊1公斤、20蚊買到兩升裝牛奶，廿幾蚊有超大包薯片，不少商品唔止平過香港，更比深圳當地平。大家都知我喜歡收藏微縮模型車仔，我係山姆玩具部亦見到有微型車，199蚊就有幾十架，忍唔住買咗一盒返屋企。

不過，顏汶羽提醒，這類超市需要大量入手商品，香港家庭規模普遍較細，家的空間和雪櫃又不大，購置大量商品未必有位放，更可能等到過期都未用完，反而香港一「落街」甚麼都有得買，直言「不知道在不同生活習慣下，山姆熱潮持續幾耐呢？」

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撰文 : 傅流螢

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