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許紹雄嫁女丨許惠菁新加坡補擺喜酒　Benz雄分享婚姻之道笑爆嘴

娛樂 16:05 2024/01/09

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

恭喜晒！

許紹雄（Benz雄）的女兒許惠菁（Charmaine）在上月16日在香港與新加坡男友Shane結婚，正式榮升人妻！

向來圈中人緣甚廣的Benz雄，邀得多位相識多年的好朋友如宣萱、江美儀歐、歐陽震華、陳豪夫婦﹑余安安、黃日華、苗僑偉、戚美珍、張兆輝、杜琪峯、羅蘭等人現身到賀Charmaine的婚禮，場面星光熠熠！

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在新加坡補擺喜酒

原來上周六（6日）Charmaine在新加坡一間五星級酒店補擺喜酒，連日來她亦在社交網轉發朋友的帖文。

從相中可見，喜宴以西式進行，現場布滿鮮花，更有金牌司儀黎芷珊與當地藝人錢翰群做婚宴主持。

見到Charmaine穿上婚紗撓着爸爸拍照，榮升新任外父的Benz雄亦笑得開懷，之後又見到一對新人甜蜜對望兼錫錫，幸福滿瀉。

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Benz雄大講金句

據當地傳媒報道，今次喜宴筵開20席，只有邀請至親好友出席，除了韓馬利與杜燕歌外，還有吳岱融與鍾淑慧夫婦，以及當地演員陳欣淇、當地前議員等現身。

在婚宴上Benz雄被問到有甚麼婚姻之道寄語女兒和女婿，他先自嘲「不知道你們聽不聽得懂我在說什麼」，之後竟拿起手機以英文說道：「There is no best decision in life, you can only do your best, after making a decision.（人生沒有最好的決定，只可以在做出決定後，做到最好。）」全場掌聲四起！

另外,韓馬利與老公杜燕歌接受當地傳媒訪問更大讚契女Charmaine孝順、懂人情世故，又讚契女老公尊重長輩、孝順又細心。
 

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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