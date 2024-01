許紹雄嫁女丨許惠菁新加坡補擺喜酒　Benz雄分享婚姻之道笑爆嘴

▲ 恭喜晒!

許紹雄(Benz雄)的女兒許惠菁(Charmaine)在上月16日在香港與新加坡男友Shane結婚,正式榮升人妻!

向來圈中人緣甚廣的Benz雄,邀得多位相識多年的好朋友如宣萱、江美儀歐、歐陽震華、陳豪夫婦﹑余安安、黃日華、苗僑偉、戚美珍、張兆輝、杜琪峯、羅蘭等人現身到賀Charmaine的婚禮,場面星光熠熠!

星二代丨許紹雄學霸女兒許惠菁嫁金融才俊 好爸爸打本愛女開Cafe整餅

最新影片推介:詹天文專訪

在新加坡補擺喜酒

原來上周六(6日)Charmaine在新加坡一間五星級酒店補擺喜酒,連日來她亦在社交網轉發朋友的帖文。

從相中可見,喜宴以西式進行,現場布滿鮮花,更有金牌司儀黎芷珊與當地藝人錢翰群做婚宴主持。

見到Charmaine穿上婚紗撓着爸爸拍照,榮升新任外父的Benz雄亦笑得開懷,之後又見到一對新人甜蜜對望兼錫錫,幸福滿瀉。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

Benz雄大講金句

據當地傳媒報道,今次喜宴筵開20席,只有邀請至親好友出席,除了韓馬利與杜燕歌外,還有吳岱融與鍾淑慧夫婦,以及當地演員陳欣淇、當地前議員等現身。

在婚宴上Benz雄被問到有甚麼婚姻之道寄語女兒和女婿,他先自嘲「不知道你們聽不聽得懂我在說什麼」,之後竟拿起手機以英文說道:「There is no best decision in life, you can only do your best, after making a decision.(人生沒有最好的決定,只可以在做出決定後,做到最好。)」全場掌聲四起!

另外,韓馬利與老公杜燕歌接受當地傳媒訪問更大讚契女Charmaine孝順、懂人情世故,又讚契女老公尊重長輩、孝順又細心。



精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R