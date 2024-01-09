兒童健康丨冬季流感高峰期殺到兒童高危　全港各區免費打流感針診所名單

▲ 全港各區免費打流感針診所名單。

【流感/流感針/流感疫苗/呼吸道感染】本港踏入冬季流感高峰期，不少專家呼籲市民，尤其高危群組如兒童及長者，盡早接種流感疫苗。TOPick整合提供免費接種流感疫苗的診所名單、地址及電話，供各位家長參考。

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8類人免費打流感針

2023/24年度「政府防疫注射計劃」已於2023年10月5日展開，以下8類人士可免費接種季節性流感疫苗：

領取綜合社會保障援助（綜援）或持有有效醫療費用減免證明書（證明書）的孕婦

居於護理院舍（如安老院舍或殘疾人士院舍）的院友

65歲或以上的長者，或50歲至未滿65歲人士，並為綜援受助人或有效證明書的持有人

有長期健康問題的人士

醫護人員

6個月至未滿18歲的兒童及青少年

家禽從業員

從事養豬及屠宰豬隻行業的人士

各區免費打流感針診所名單

合資格人士可於指定公營診所免費接種流感疫苗，以下為醫管局轄下提供政府防疫注射計劃接種疫苗的普通科門診診所：

香港島

地區 普通科門診診所 地址 電話 東區 柏立基夫人普通科門診診所 北角七姊妹道140號1樓 2561 6161 東區 柴灣普通科門診診所 柴灣康民街1號地下 2556 0261 東區 西灣河普通科門診診所 西灣河太康街28號一樓 3620 3314 東區 筲箕灣賽馬會普通科門診診所 筲箕灣柴灣道8號一樓 2560 0211 東區 環翠普通科門診診所 柴灣環翠邨第12座地下 2897 5527 南區 赤柱普通科門診診所 赤柱黃麻角道14號地下 2813 6741 灣仔 東華東院普通科門診部 香港銅鑼灣東院道19號 東華東院主座大樓地下 2162 6022 2162 6023 灣仔 貝夫人普通科門診診所 灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日 間醫療中心地庫高層 3553 3116 南區 香港仔賽馬會普通科門診診所 香港仔水塘道10號 2555 0381 2555 0382 南區 鴨脷洲普通科門診診所 鴨脷洲大街161號 2518 5610 中西區 中區健康院普通科門診診所 中環九如坊1號 2545 1485 中西區 堅尼地城賽馬會普通科門診診 所 堅尼地城域多利道45號 2817 3215 中西區 西營盤賽馬會普通科門診診所 香港西營盤皇后大道西134號 2859 8203 中西區 東華醫院普通科門診診所 香港上環普仁街12號 東華醫院鶴堅士樓地下 2589 8518

九龍

地區 普通科門診診所 地址 電話 九龍城 中九龍診所 旺角亞皆老街147號A 2762 1456 九龍城 紅磡診所 紅磡差館里22號 2353 3811 2353 3812 九龍城 李基紀念醫局 九龍城賈炳達道99號 2382 1096 九龍城 順德聯誼會梁銶琚診所 九龍城馬頭圍道165號 土瓜灣市政大廈暨政府合署2樓 2715 9538 黃大仙 東九龍普通科門診診所 鑽石山斧山道160號 2320 4240 黃大仙 柏立基普通科門診診所 新蒲崗太子道東600號 2383 3311 黃大仙 香港佛教醫院普通科門診診所 九龍樂富杏林街10號 香港佛教醫院A座地下低層 2339 6117 黃大仙 聖母醫院家庭醫學診所 九龍黃大仙沙田坳道118號 聖母醫院門診大樓地下 2354 2267 黃大仙 橫頭磡賽馬會普通科門診診所 橫頭磡聯合道200號 3143 7100 黃大仙 伍若瑜普通科門診診所 慈雲山雙鳳街55號 2325 5221 油尖旺 廣華醫院全科門診部 九龍窩打老道25號廣華醫院東華三院徐 展堂門診大樓1樓 3517 2981 油尖旺 李寶椿普通科門診診所 旺角鴉蘭街22號 2393 8161 油尖旺 油麻地賽馬會普通科門診診所 油麻地炮台街145號一樓 2272 2400 觀塘 觀塘社區健康中心 觀塘協和街60號地下高層 2389 0331 觀塘 藍田分科診所普通科門診診所 藍田啟田道99號地下 2346 2853 觀塘 順利普通科門診診所 順利邨利富樓地下 2343 0247 觀塘 牛頭角賽馬會普通科門診診所 牛頭角定安街60號地下 3518 7710 觀塘 九龍灣健康中心普通科門診診 所 九龍灣啟仁街9號一樓 2116 2812 西貢 方逸華普通科門診診所 西貢萬年街23號地下 2792 2601 西貢 將軍澳(寶寧路)普通科門診診所 將軍澳寶寧路28號地下 2191 1083 西貢 將軍澳賽馬會普通科門診診所 將軍澳寶琳北路99號地下 2701 9922 葵青 下葵涌普通科門診診所 葵涌麗祖路77號 3651 5411 葵青 伍若瑜夫人普通科門診診所 梨木樹和宜合道310號 2401 0124 葵青 北葵涌普通科門診診所 葵涌大白田街125號 2418 8501 葵青 青衣長康普通科門診診所 青衣長康邨長康商場3樓 2719 8130 葵青 青衣市區普通科門診診所 青衣青綠街21號 2434 6205 葵青 南葵涌賽馬會普通科門診診所 葵涌葵盛圍310號 2615 7333 深水埗 明愛醫院家庭醫學診所 九龍深水埗永康街111號 明愛醫院懷明樓地下 3408 7001 深水埗 長沙灣賽馬會普通科門診診所 長沙灣廣利道2號 2387 8211 深水埗 南昌家庭醫學診所 長沙灣東京街西3號庫務大樓地下 3742 3876 深水埗 南山普通科門診診所 南山邨南堯樓地下 2779 5688 深水埗 石硤尾普通科門診診所 深水埗石硤尾邨美禧樓2樓201B 2788 3023 深水埗 西九龍普通科門診診所 長沙灣道303號長沙灣政府合署地下 2150 7200

新界

地區 普通科門診診所 地址 電話 荃灣 戴麟趾夫人普通科門診診所 荃灣沙咀道213號 2614 4789 荃灣 仁濟醫院全科診所 新界荃灣仁濟街7-11號 仁濟醫院C座地下 2417 8825 北區 粉嶺家庭醫學中心 新界粉嶺璧峰路2號粉嶺健康中心1樓 2639 4601 北區 沙頭角普通科門診診所 沙頭角公路（石涌凹段）58號地下 2674 0231 北區 石湖墟賽馬會普通科門診診所 上水石湖墟馬會道108至130號地下 2670 0211 北區 打鼓嶺普通科門診診所 打鼓嶺坪輋路136號 打鼓嶺鄉村中心政府大樓地下 2674 4283 沙田 馬鞍山家庭醫學中心 馬鞍山西沙路609號地下 2644 5521 沙田 瀝源普通科門診診所 沙田瀝源街9號地下 2692 8730 沙田 沙田(大圍)普通科門診診所 沙田大圍文禮路2號地下 2691 1618 沙田 圓洲角普通科門診診所 沙田插桅杆街29號地下 2647 3383 大埔 大埔賽馬會普通科門診診所 大埔汀角路37號地下 2664 2039 大埔 王少清家庭醫學中心 大埔寶湖里1號地下 2658 9182 屯門 屯門診所 屯門新墟青賢街11號地下 2452 9111 屯門 屯門湖康診所 屯門湖康街2號一樓 2458 3788 屯門 仁愛普通科門診診所 屯門屯利街6號地下 2404 3700 元朗 錦田診所 石崗錦田路200號地下 2488 1437 元朗 容鳳書健康中心 元朗西菁街26號地下 2443 8400 元朗 元朗賽馬會健康院 元朗青山公路269號地下 2443 8511 元朗 天水圍健康中心(天瑞路) 天水圍天瑞路3號地下 2448 5511 元朗 天水圍(天業路)社區健康中心 天水圍天業路3號一樓 3124 2200

離島

地區 普通科門診診所 地址 電話 離島 北南丫普通科門診診所 榕樹灣大街100號地下 2982 0213 離島 坪洲普通科門診診所 坪洲聖家路1號A地下 2983 1110 離島 索罟灣普通科門診診所 南丫島索罟灣第二街1號地下 2982 8350 離島 長洲醫院普通科門診部 長洲東灣長洲醫院路 長洲醫院門診大樓1樓 2986 2100 離島 梅窩普通科門診診所 大嶼山梅窩銀礦灣路2號 梅窩政府合署地下及一樓 2984 2080 離島 大澳賽馬會普通科門診診所 大嶼山大澳石仔埗街103號地下 2985 7236 離島 北大嶼山社區健康中心 大嶼山東涌松仁路8號北大嶼山醫院三樓 3467 7374

流感疫苗Q&A

1.接種疫苗須帶備哪些文件？

接種疫苗時，請帶備香港居民身分證明文件及所有疫苗接種記錄（接種卡）。

以下人士必須出示其證明文件：

持有有效醫療費用減免證明書人士： 社會福利署簽發的醫療費用減免證明書（只限醫療費用減 免期內接種疫苗）

社會福利署簽發的醫療費用減免證明書（只限醫療費用減 免期內接種疫苗） 滿6歲仍就讀幼稚園或幼兒中心的兒童、滿12歲仍就讀小學的兒童，以及滿18歲仍就讀中學的青少年： 學生證或學生手冊

學生證或學生手冊 智障人士： 殘疾人士登記證（註明「智障」或「弱智」）

殘疾人士登記證（註明「智障」或「弱智」） 領取傷殘津貼人士：社會福利署簽發給津貼受惠人或其家長/監護人的傷殘津貼批准信（只限於發放津貼期內接種疫苗）

2.3類流感疫苗有何分別？

滅活流感疫苗

適用人士：6個月或以上人士，包括健康人士、懷孕婦女和長期有健康問題的人士

不適合人士：

對任何疫苗成分或接種任何流感疫苗後曾出現嚴重過敏反應的人士

對雞蛋有嚴重過敏反應的人士，應由專業醫護人員在適當醫療場所內接種

出血病症患者或服用抗凝血劑的人士，應請教醫生

如接種當日發燒，可延遲至病癒後才接種疫苗

副作用：

除了接種處可能出現痛楚、紅腫外，一般無其他副作用

部分人士在接種後6至12小時可能出現發燒、肌肉疼痛、疲倦等症狀，這些症狀通常會在兩天內減退，若持續發燒或不適，請諮詢醫生

如出現風疹塊、口舌腫脹或呼吸困難等較為罕見的嚴重的過敏反應，患者必須立即求醫

重組流感疫苗

適用人士：18歲或以上的人士

不宜接種人士：

對任何重組流感疫苗成分曾出現過敏反應的人士

出血病症患者或服用抗凝血劑的人士，應請教醫生

如接種當日發燒，可延遲至病癒後才接種疫苗

副作用：

接種處可能出現痛楚和壓痛

接種者也可能出現頭痛、疲倦、肌肉疼痛和關節痛等

減活噴鼻式流感疫苗

適用人士：2歲至49歲的非懷孕及非免疫力低的人士

不宜接種人士：

對任何疫苗成分或接種任何流感疫苗後曾出現嚴重過敏反應

正服用亞士匹林或含水楊酸鹽藥物的兒童和青少年

患有哮喘或在過去12個月內曾患上喘鳴的兩歲至四歲兒童

因任何原因導致免疫功能減弱的兒童#及成人

免疫系統嚴重受抑制而需在受保護的環境下接受護理的人士之緊密接觸者和照顧者

懷孕

在過去48小時曾服用流感抗病毒藥物

副作用：

常見的副作用包括鼻塞或流鼻水、發燒和喉嚨痛

孕婦接種減活流感疫苗的安全性尚未被確認

5歲以下兒童患上反覆喘鳴，或任何年齡的哮喘患者，接種後可能會增加喘鳴的風險

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責任編輯：王明芳