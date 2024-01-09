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柳俊江自殺丨王陽翎收回要求柳爺前度道歉要求　惟強調：終身對Grace Mak絕不信任

娛樂 16:29 2024/01/09

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

王陽翎再度發文收回Grace Mak道歉要求，但強調永不信任對方。

前TVB主播「柳爺」柳俊江在1月5日被發現在住所燒炭輕生，終年42歲。柳爺生前朋友王陽翎在今日（1月9日）凌晨以「給Grace最後的告誡和悔改機會」為題，發長文直斥柳俊江前度女友Grace Mak，並要求對方限期內公開道歉否則「爆大鑊」。

不過事件再有新發展，在今日近中午12時，王陽翎再度發文，表示收回要求Grace Mak限期內公開道歉之要求，寫道：

本人收到柳俊江一位家屬聯絡，得悉親屬已將 Grace Mak 同樣列為家人身份看待，故在此事件上，她作為家屬之一將抱持同一不作回應之立場，並希望本人同意將早前文章下架。

本人一方面尊重家人欲低調處理後事的立場，意味 Grace Mak 基於自身立場將無法回應事件，如是，任何後續議論，不論理據、事實與對錯，將不可能再有真正對等回應，有鑑於此，本人同意收回早前指 Grace Mak 必須回應之要求，尤其尊重年老長者家屬，並願意理性溝通。

柳俊江自殺丨柳爺朋友王陽翎要求Grace道歉　聲稱給予最後機會否則爆大鑊

柳俊江與王陽翎。

強調永不信任Grace Mak

但是，王陽翎同時表明仍然堅持不把指摘文章下架，同時強調「終身對Grace Mak絕不信任」，寫道：

另一方面，本人不會接納將相關文章整篇下架，僅僅撤回要求 Grace Mak 回應的部分，這是本人對柳俊江之信任，及對其生前發出之悲鳴、所承受之悲痛最基本的尊重。
此刻本人仍無法遺忘發生在柳俊江身上之事，他的陳述亦持平提及雙方問題，可問題有其大小輕重之分，柳承受痛苦之深，令任何知情者極其憤慨及震怒，凡對精神傷害有了解者，難以原諒。
最後本人重申，終身對 Grace Mak 絕不信任，若她日後主動對柳俊江作出任何失實指控，將無任何妥協之餘地。

他最後寫道：「本人始終堅信，真正尊重每一生命，是對人世間涉人為造成之悲劇與哀鳴，得到深刻的反省、教訓和救贖。」 

柳俊江與王陽翎。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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