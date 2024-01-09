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危機動作｜哈爾濱冰天雪地現商機　男子擺檔賣「舔鐵」體驗　分3種收費¥5起送一「售後服務」

食用安全 23:00 2024/01/09

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

黑龍江近日有人擺檔販賣「舔鐵體驗」，邀請遊客一嘗在冰天雪地中舔鐵柱。

東北地區冬天多處冰天雪地，天氣寒冷、道路結冰，卻竟因此衍生出一門奇特的生意。黑龍江近日有人擺檔販賣「舔鐵體驗」，邀請遊客一嘗在冰天雪地中舔鐵柱；而被鐵柱黏住舌頭的可怕經驗，最平只需5元（人民幣·下同，約5.5港元）便有交易，而且更有拯救舌頭的「售後服務」。

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綜合內媒報道，黑龍江哈爾濱一名年輕男子趁元旦假期在路邊擺檔，舉著寫上「添鐵體驗」4個大字的紅色牌子，身旁立有3根鐵柱，按照大小和粗細分別標價5元、10元及15元（約5.5元、11元及16.5港元）。

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檔主聲稱自己的鐵柱經過「特殊處理」，舔起來微甜且不會對身體造成危害，甚至強調舔鐵能夠鍛鍊意志力、促進身體健康。他又笑稱這門生意旨在讓更多人體會到北方冬季的魅力，亦會提醒想嘗試的民眾注意安全。

據報，「舌頭舔鐵」是不少當地人的童年回憶，但到底為何會有「舔鐵時感覺到甜味」的說法？原來這個說法並非毫無科學根據。舔鐵時，鐵上的薄冰會迅速融化，從而發生氧化反應，將口水中的蛋白質分解為葡萄糖和氨基酸，因此舌尖會感覺到甜味。

網民：他賺的是救援費

事件在網上曝光後迅速爆紅，引起熱議，不少網民笑言「這是真正的北方特色項目」、「快叫不信邪的南方人去試試」、「擺攤不光讓你舔鐵，還能讓你舌頭黏上後，附一壺熱水，把舌頭救下來」、「5元收的不是體驗費而是救援費」。

不過亦有網民對此表示擔憂，認為這樣的體驗並不安全，「不衛生，也很危險，別為了拍影片輕易嘗試」、「我吃個冰棒都撕掉一層皮，還舔鐵？」、「南方的朋友們可千萬別試了，一不小心就把舌頭撕壞了，多痛啊！」

事實上，在寒冷天氣用舌頭舔鐵是一種非常危險的行為，因為當舌頭表面接觸到冰冷的鐵，會迅速被黏住，雖然可淋熱水脫困，但仍有可能凍傷或燙傷，繼而對舌頭造成不小的傷害。

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