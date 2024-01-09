妳不是她丨馮盈盈自認不懂愛人　放下「包袱」安心做自己

▲ 馮盈盈享受單身。

人與人之間的相處是一大學問，能夠找到自己愛的人共同嚐盡愛情的甜與苦，乃是一件幸福的事！

近日熱播中的愛情小品劇《妳不是她》，正是馮盈盈相隔兩年再在劇集上亮相，除了擔正做女主角，當中更首與丁子朗演出多幕的親熱戲，令觀眾感受到浪漫甜蜜氛圍。

在劇中凡事以男友為先的盈盈，接受TOPick專訪直言在過去的感情經歷如角色一樣「愛對方多過自己」：「我每次開啟一段感情都幾投入和豁出去，希望對方開心，盡量滿足甚至寵對方。」又自爆現時沒有追求者，享受當「單身女王」！

妳不是她丨馮盈盈拍打戲向小丑女偷師 Fyy改善懶音以汪阿姐為學習目標

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出街初期有壓力

相隔兩年再有劇集出街，更是緊接大熱《新聞女王》後播出，盈盈直認最初有感壓力，惟後來想通「 我不入地獄，誰入地獄」：「最初當然會緊張，因為不知道觀眾覺得我的表現有沒有進步，之後當得知這套更是緊接《新聞女王》後出街，第一個反應是十分驚喜，但之後就想通，因為我們這套劇與《新聞女王》劇種不同，後者講記者主播的工作情況，劇情十分緊湊刺激;但我們是純愛情小品主力談情說愛，務求令到觀眾感到甜蜜浪漫的氛圍，兩個那麼不同的題材很難直接比較。」

盈盈續指慶幸由他們「接棒」播出：「若果前面那套也是主打談情，再看我們便會覺得膩 ，但我們前一套全員事業型主打工作，我們就是主員戀愛腦，大家看見那麼不同感覺，一定會有新鮮感。」

▲ 馮盈盈相隔兩年再有劇集出街。（陳慧安 攝）

最多親熱戲的一次

今次她與丁丁有多場親熱接吻場口，盈盈直認乃是入行以來接拍最多親熱鏡頭的一次：「雖然我與丁丁不太陌生 ，因為我們是同年入行，大家認識很久，但真的同劇有那麼多對手戲是第一次，還要一來說我們是情侶很甜蜜 ，的確需要時間陪養默契。」

她指劇組與監製很有心思，在開拍前特意找他們出外「拍拖」一天，順道為他們拍道具照，令其有時間聊天建立默契 ：「我們那天很密集式拍拖，由早上開始行街﹑看戲 吃飯 ﹑行傢私店 ﹑超市和去海邊散步，之後我們又在摩天輪合照，他們更預備了氫氣球﹑玫瑰花﹑蛋糕和禮物，令我們熟絡很多，故開拍時也不會那麼尷尬，而且，女監製陳萍事前會與我對戲和示範動作令到我更加安心。」

今次有連場接吻戲，對盈盈而言亦挑戰很大，更自言這已是自己能接受的尺度，「其實每一個Take也是衝破心理關口 ，Push自己出去個Comfort Zone才能做到。」

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戀愛大過天 寵男友

戲中飾演「夏莉」的盈盈因車禍後由「管家女友」變成「浪漫情人」，凡事以男友為先，人生如戲，現實中的盈盈戀愛大過天直認如角色一樣「愛對方多過自己」，「我每次開啟一段感情都幾投入和豁出去，希望對方開心，盡量滿足甚至寵對方。」

回想過往的感情經歷，她直言很遷就對方，更試過每次約會也會親自下廚，因應對方的喜好而不斷鑽研廚藝：「我對他的愛就是會煮很多他喜歡吃的東西，每次見面我都會弄些食物，例如蛋糕﹑點心等，對方當然很開心 。」

▲ 馮盈盈為另一半花盡心思。（陳慧安 攝）

注重儀式感

言詞間感受到盈盈十分注重儀式感，對此她直認不諱，並認為這是愛的一種表現：「 我覺得儀式感是一個對方願意花心思的表現，男生很多時候都說心入面很愛你，有心便可以，但我覺得有心都要表達出來 。當看見對方真的花時間心機準備，不是說是用金錢堆砌或者用價錢衝量，而是很簡單心意，例如紀念日吃飯 ，甜品都記得寫Happy Anniversary，這些也是儀式感的表現 ，亦令我衝量那個男人是否真的愛你 ，定只是用把口說。」

原來不懂「愛」

正正因為「愛」，盈盈願意為另一半花盡心思，不過她自言昔日的自己從沒想過究竟對方需要甚麼，更慢慢發現自己用錯方法愛人，「我回想有很多事也是一廂情願，用自己覺得愛他的方式，就像親自下廚，但我沒有想過對方需要甚麼，例如其實那段時間他想減磅，這些慢慢令我明白到，有些事情以為自己很愛他 ，其實根本不懂愛。」

她說：「當時我將全副心思放在弄甚麼甜品蛋糕，最終約會遲到，令到其他事做得不好 。其實我應該放多點時間打扮，可能對方只是想你扮美美出來開心約會拍拖 ，而不是見到你很匆忙為了焗蛋糕遲到，他會情願你不要弄那麼多事情。」

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愛人先愛自己

隨着階段不同，人成長了想法變得成熟，盈盈更深明先要懂得愛自己的道理，「 其實愛自己多些，以自己優先才是愛別人一個表現。」

冇追求者 公開擇偶條件

被封為圈中「荀盤」的盈盈美貌與智慧並重，單身的她理應追求者眾，惟她自言沒有任何追求者：「不論在工作或讀者地方也沒有 ，因為在工作環境大家也是專業來開工 ，也不會覺得是來找對象；在讀書方面，同班同學99%也是年紀輕過我，又不適合我。」

她希望找到一個心智成熟的另一半：「首先要EQ高﹑情緒穩定 ﹑懂得怎樣包容我，特別要懂得體諒我這份工作的人，因為做藝人有太多不容易的地方，就如開工時間不穩，日夜癲倒 ，如果另一半不懂從我角度出發着想，因而覺得不快，有很多自己的情緒起伏的話 ，根本很難相處發展下去。」

不過盈盈亦直言不會考慮圈內人，全因她認為同是從事這行的人很難夾到時間相處：「每段關係都需要時間陪伴培養感情，所以我想找到一個懂得為我着想的圈外人，真的不容易。」

▲ 馮盈盈（陳慧安 攝）

從讀書找回信心

在演藝路上踏入第8年，由出道已備受力捧機會多多的盈盈，在過去兩年她沒較以前在幕前「活躍」，加上又重返校園讀書，令外界認為她有意轉行鋪路。

其實那段時間盈盈正遇上迷惘期，對自己信心不足，以致情緒變得低落，最終她選擇讀書從負面情緒走出來：「我返學校讀碩士的時候，遇到很以前的舊老師 ，我也有與他們聊天談到自己心情上的問題，從聊天的過程他們也給我很多開解，這些鼓勵令我振作起來。」

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從冇想過放棄演藝事業 注重內在修為

她解釋從沒有想過放棄幕前工作，並指公司一直很支持其決定：「其實我讀書時也有工作，就如開拍《妳不是她》首個月撞正開學，那段時間我也是兩邊走。」

即使當時對自己信心不足，覺得要整頓身心才能走更遠的路，惟盈盈自言從沒想過放棄的念頭，「就算去到情緒最低落的時期 ，也沒有想過不如Quit Game不做這行 ，而是那刻覺得我還可以做甚麼，令到自己可以勝任這行給我的工作 ，當時的我就覺得是否應該要提升自己的內在。」

她續說：「一直以來大家覺得演藝工作是要怎樣令到自己更有魅力，也是一些比較外在的事，但我現在明白到作為一個女人的最大魅力和吸引的地方不是你的外表，而是內在的智慧 、內涵及修養，所以為何我會去讀書增值自己 ，學不同的東西 ，甚至考不同的試，也是希望令到自己的修為可更加深厚，呈現出來的感覺可令觀眾覺得有深度。」

▲ 盈盈努力增值自己。（陳慧安 攝）

過往形象被定型

由過往被定型為大癲大肺甚至很嘈吵的形象，如今眼前的盈盈變得穩重沉靜，有觀眾看得不習慣，甚至有人猜測她是否患上情緒病以致情緒大變，對此她否認並表示「現在終於可放鬆表現最真實的自己」。

她自言初入行沒有經驗兼緊張，加上首個拍攝是遊戲節目《千奇百趣特工隊》的關係：「當時作為新人的我覺得要炒熱氣氛，之後拍 《果欄中的江湖大嫂》又是一個很狠的角色，所以被安排到這些節目角色時，我會想是否要很挑皮 、嘈吵的感覺才叫做投入，慢慢就被大家定型為大癲大肺和活潑的形象 。」

盈盈指內裏的自己猶如劇中第一集的「夏莉」不太說話和沉靜：「那一集出街後，家人弟弟看了我的演出 ，都說那個不出聲，沒有表情的樣子不就是家中的你？他們認為我完全是本色演出 ，的確那個真的貼近自己真實的狀態。」

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安心做自己 繼續進修

從經歷中成長，同樣在學習上改變思維，令盈盈逐漸放下昔日的「包袱」，安心做自己，「我覺得不用每次出來也要很Hyper 和不停說話，由我一出道開始這樣做 ，大家也看了幾年，都應該會覺得悶 ，現在我做回最真實的自己 ，起碼令觀眾見到原來自己還有另外一面 。」

未來的她有清晰的目標和方向，自言會繼續努力進修增值自己：「快將完成碩士課程，之後我都會繼續讀不同的Online Course，現在也有讀商業管理 ，關於營商市場學，不想自己只局限於營養學 。」

盈盈再重新澄清沒有計劃要轉行，希望可以拍劇主持兩邊走，並有意挑戰做打女，「讀書只是希望增值自己以及拍片與觀眾分享學懂的知識。」

學海無涯，努力提升自己的內涵，成為一個真正美貌與智慧並重的人。

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記者：陳曉柔