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【政府財赤】議員和學者：增公共收費對改善財赤幫助不大　黃俊碩：很多罰款有增加空間

政治 17:00 2024/01/09

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黃俊碩指，很多罰款有增加空間，如違例泊車、遲交報稅表、遲還圖書罰款等。。(黃俊碩fb圖片)

目前特區政府財赤嚴重，財政司司長陳茂波日前表示，現時不少公共服務的收費長期未有調整，而一些「用者自付」為原則提供的服務，收入遠遠未能收回成本，或有需要作出檢視。有議員和學者均認為公共服務收入只佔政府收入一個小部份，調整公共收費對改善財赤幫助不大，不過，會計界立法會議員黃俊碩指，很多罰款有增加空間，例如違例泊車、遲交報稅表、遲還圖書罰款等。

黃俊碩今日在電台節目表示，政府的主要收入來自賣地、利得稅及薪俸稅等，公共服務收入只佔政府收入一個小部份，即使調整公共服務收費對改革財赤的幫助十分有限。不過，他亦認為政府長遠應該設立檢視機制，每三至五年按通漲調整公共服務收費，避免造成公共服務收費長遠低於正常水平。同時，政府亦可適當提升各項罰款金額，例如違例泊車、遲交報稅表、遲還圖書罰款等，相信市民會理解。他指，解決特區政府財赤的最有效辦法，是要激活香港經濟及股票市場，吸引更多資金來港發展。

黃俊碩不贊成開徵陸路離境稅

近日有聲音提出開徵陸路離境稅，黃俊碩不贊成，認為有關舉措與香港融入「粵港澳大灣區」的國家發展戰略背道而馳，窒礙兩地交流及香港的長遠發展。他認為，如果長期派發消費券，會令市民產生依賴，而且派發消費券後，商品價格亦會有所調整，整體經濟效益不大，不是最理想的做法。

莊太量：大學學費無可能收回成本

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量在同一節目指，部分公共服務收費很久沒有加費，應跟隨通脹逐步調整，但部分項目，例如大學學費，是無可能收回成本。但他認為，調整公共收費對改善財赤幫助不大，舉例相關公共服務收入涉約100億元，即使加一半，只是50億元，與目前千億財赤相距甚遠。

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責任編輯：區綽彥

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