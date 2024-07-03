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嬰幼兒難倖免　長者亦高危？　新手父母、護老者必讀呼吸道合胞病毒懶人包

醫生診症室

發布時間： 2024/07/03 08:00

最後更新： 2024/07/03 09:58

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新手父母既要計劃子女長遠發展，亦要照顧年紀漸長的父母，務必認識有機會影響嬰幼兒及長者身體狀況的疾病知識，如常見的呼吸道合胞病毒（RSV），讓一家人健健康康。呼吸系統科專科黃琼英醫生表示：「有研究指出，超過9成嬰兒會在2歲或以前感染RSV，是引致1歲以下嬰兒支氣管炎和肺炎的最普遍原因；而長者亦會因為免疫力隨年紀增長而減弱，較容易感染RSV並出現嚴重併發症。」

RSV病毒全年活躍且易於傳播

呼吸道合胞病毒（RSV）全年均在社區活躍，亦可能會出現爆發，如屯門醫院的新生嬰兒特別護理病房就曾於2023年3月爆發RSV群組感染。RSV可引致呼吸道疾病，如氣管、肺部及中耳的感染，患者會發燒並有其他與感冒相似的症狀，包括流鼻水、咳嗽、頭痛、食慾減退、身體有痛楚或軟弱無力，及間中會引起中耳炎。黃琼英醫生提醒：「RSV可通過直接接觸患者的分泌物及飛沫傳播，又或透過受病毒污染的手、餐具，以及剛接觸到患者呼吸道分泌物的物件而間接傳播，因此保持良好個人及環境衞生非常重要。」至於感染RSV的高危族群則包括早產嬰、6個月或更年幼的嬰兒、患有心臟病或慢性肺病人士、免疫系統受損人士，以及長者等。

嬰幼兒感染後死亡率較流感高　長者感染可致慢性病惡化

有研究顯示，99%的嬰兒會在2歲或以前感染RSV，而RSV是引致1歲以下嬰兒支氣管炎和肺炎的最普遍原因。不過根據黃琼英醫生的經驗，普羅大眾對RSV的認知偏低，大部分人或以為只是一般傷風或感冒，可能忽略了感染RSV後引起的併發症及其嚴重程度。黃琼英醫生解釋：「研究指出，1歲以下的嬰幼兒感染RSV的死亡率為患流感的約2.5倍，亦有研究表示感染過RSV的小童長大後患哮喘的風險，較沒有感染RSV的兒童高出2至3成，估計是因為RSV會令嬰幼兒的小支氣管變得十分敏感。」黃琼英醫生提醒，若家長發現子女呼吸困難及急促，頸部或肋骨附近肌肉在呼吸時凹陷，便應從速就醫，否則嚴重可能出現缺氧情況。至於長者方面，由於免疫系統會隨年紀增長而減弱，受RSV嚴重感染的長者可能需要住院治療，部分甚至可能會死亡，而RSV有時也會導致哮喘、慢性阻塞性肺病及心臟衰竭等病症惡化。

RSV疫苗助預防子女及長者嚴重感染

現時沒有針對RSV病毒的抗病毒藥物，治療以紓緩各種症狀為主，如有發燒及流鼻水便使用傷風感冒藥，出現氣喘或喘鳴則使用氣管舒張劑等。不過近年醫學界已研發出有助預防RSV嚴重感染的不同疫苗，供孕婦以及60歲或以上長者接種。其中，根據美國疾病控制與預防中心（CDC）的指引，孕婦可在懷孕32至36週期間接種RSV疫苗，而部分歐洲國家則建議孕婦在懷孕24至36週期間接種RSV疫苗，透過母體抗體以保護即將出生的子女。研究顯示，疫苗可將嬰兒在出生後首6個月內因RSV住院的風險降低超過5成。至於免疫系統健康的60歲或以上長者，有研究顯示，一劑RSV疫苗在預防RSV引起的肺部感染（如肺炎）的有效率超過8成。

黃琼英醫生特別提醒，沒有高風險因素的成年人感染RSV後，通常會出現輕微的感冒症狀，但有少數人會出現肺部感染。黃琼英醫生分享，曾有一位本身沒有長期病患及不良嗜好的35歲成年人，最初只是流鼻水喉嚨痕，兩天後出現嚴重咳嗽、氣喘及呼吸困難，需入院接受治療，其後確診是RSV引起的病毒性肺炎及細小支氣管炎。雖然經不同藥物治療後好轉，惟病癒後出現哮喘症狀逾一年，所以即使是健康的成年人亦不能掉以輕心。

呼吸系統科專科黃琼英醫生

以上資訊由輝瑞香港提供

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