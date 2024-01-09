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【國安教育】教大成立國安與法律教育中心　林定國：維護國安需社會群策群力

社會 17:20 2024/01/09

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

教大國家安全與法律教育研究中心舉行成立典禮。（林宇翔攝）

香港教育大學今日（9日）舉行「國家安全與法律教育研究中心」成立典禮，是首間成立國安教育相關研究中心的專上院校。中心總監、教大應用政策研究及教育未來學院聯席副院長顧敏康指，將透過舉辦國安教育課程、組織國安教育交流等，增強大學師生對國家憲法、基本法與國安法的基本認知。

八大積極推動國安教育，教大宣布成立「國家安全與法律教育研究中心」，計劃將國安和法律教育融入大學課程中，以提升及鞏固學生對國家安全與相關法律的認知及理解；亦會聯同本地或內地專家、學者，商討開發國安和法律教育培訓教材、為本地學校或公營機構提供自費課程，及組織其他相關法律課程或培訓課程。

另會邀請本地或內地專家學者，就國安與法律教育專案提供學術或專業建議、解說及評估；並定期舉辦國家安全教育分享會或研討會；更將在4月「國家安全教育日」與兩個社區共同舉辦國安教育相關活動。

律政司司長林定國說，《香港國安法》列明特區政府有責任通過學校等開展國安教育，提高市民的國家安全和守法意識，而教大在當中扮演獨特角色，因教大學生大部分是末來教師，肩負教育下一代的重大使命。

他形容教大成立研究中心是一個里程碑，有信心一定能成功；又指要做好國安教育和推廣法治工作，需社會上下一心、群策群力，「韓信點兵，多多益善」，希望教大能樹立良好榜樣，如有需要，他亦會在能力範圍和時間許可的情況下幫手。

顧敏康指，中心成立真正體現維護國家主權安全與發展利益，未來將在政府支持和各方協助下，辦好國安教育課程、編寫國安教材、組織國安教育交流論壇、開設創新法律教育項目，及講好香港法治成功的故事，增強大學師生對國家憲法、基本法與國安法的基本認知，並增進國家意識與社會責任。

教大校董會主席黄友嘉亦稱，教大以培養未來教師為主，畢業生應確守法治，正確理解憲法、基本法和國安法，自覺維護國家安全、社會秩序和公眾利益，履行社會責任及公民義務，故成立中心作為推行相關工作的重要平台，積極推動國民教育和有關法律教育，培養學生正確國家觀念及法治觀念，為香港和國家發展貢獻力量，形容成立中心是有效推行國安教育的重要步驟。

基本法委員會副主任黃玉山就寄語教大學生，除了認識國安法和基本法，亦要全面認識憲法，成為一國兩制的堅定傳承者和執行者。

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記者：梁薾心

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