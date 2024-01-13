星二代丨張繼聰兒子張瞻暴風式成長　謝安琪讚大仔性格純真：佢保持得好好

▲ 張繼聰大仔張瞻已經16歲啦！

恩愛夫妻張繼聰與謝安琪（Kay）不時分享親子日常，早前張繼聰分享一家四口逛旺角的照片，去花園街買寵物用品外，他們更落波鞋街陪仔女買鞋，最後食埋晚餐才回家，阿聰以「幸福又好開心」來形容是日心情。

當中有網民留言「做明星都仲可以周圍去都真係好開心」，阿聰就以「收咗工，普通市民」作回覆，完全沒有明星包袱。

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半年暴風式成長

另外，從阿聰上載的照片所見，16歲的張瞻已經跟爹地一樣高。

半年前，阿聰曾分享出席兒子畢業禮的影片，當時他高過兒子半個頭；惟相隔半年多，兒子張瞻已經暴風式長高，正值青春期的他仍有長高的潛力。

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謝安琪：仔大仔世界

說到兒子轉眼間長大，謝安琪回覆TOPick說：「我最開心嘅係佢性格好純真，好容易開心，就算而家大個咗，都仲係保持得好好。(性格似你？)我覺得阿聰同樣有呢個優點。」

問到作為媽媽可會感不捨，阿Kay說：「仔大仔世界，我哋應該開心，因為我哋都希望小朋友有比父母更擴闊嘅眼界。」

▲ 謝安琪跟張繼聰愈來愈恩愛！（取自instagram）

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安排大仔海外升學

阿Kay續說大仔過兩年才中學畢業，她曾透露計劃安排大仔負笈海外，對此阿Kay說：「佢依家係度諗緊自己喜歡嘅科目，佢鍾意運動，有興趣讀運動科學。」

去年4月份，張繼聰上載一張兒子的背面照，赤裸上身的張瞻似準備做Gym，當時阿聰留言：「終於肯跟老豆做下Gym，出嚟威點可以冇架生？啱唔啱先？第日大隻咗去..….記得帶埋我去見識下」，但是有網民指張繼聰「教壞細路」。

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其後阿聰高EQ回應網民：「作為父親，佢哋係我嘅小朋友，我一定緊張過你。Anyways，做健身係有唔同程度嘅訓練同質量，會唔會影響小朋友發育，網上有無數嘅資料，可以自己睇睇。而年輕人做適量嘅重量訓練，確保姿勢正確，係絕對有助成長。」

除了跟爹地做Gym，張瞻喜愛打籃球和踩單車，那麼熱愛運動，難怪長高得那麼快！

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記者：游艾維

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