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新春企劃｜陳蕾帶大家走進「織女世界」　 首度與商場合作織出賀年利是封

休閒消費 18:39 2024/01/09

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

雙料歌后帶大家走進「織女世界」！

新春將至，銅鑼灣時代廣場將聯同出爐叱咤樂壇女歌手金獎得主、我最喜愛女歌手兼織物達人陳蕾，以「新春花蕾」為主題，於2024年1月17日至2月25日期間推出喜迎新春企劃，以暗藏幸福密碼的9米長新春花蕾隧道、聲勢浩大的步步高「聲」花蕾鼓、飾有陳蕾創作的新春賀年編織圖案的「千姿百態瑰寶花道」為大家開運招福，更會於「織女世界」首度展出由陳蕾為此企劃而親手編織的全新時尚單品，而其中數件單品更將會作慈善拍賣。

除此之外，陳蕾更為時代廣場設計了加入編織元素的新春限定利是封套裝，把繁花似錦、花開富貴的新年祝願傳遞開去！

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作為織物狂迷的陳蕾坦言與時代廣場一拍即合：「我本身是時代廣場的常客，愛它在地理上的方便和集多個時尚潮流品牌和全球美食於一身之外，更欣賞它不時舉辦的多元化企劃，作為一個創作人，我愛在生活上尋找靈感，而時代廣場絕對是我尋找靈感的來源之一。感謝時代廣場讓我有機會向大眾展示我的編織作品。」

談到是次設計的重點，陳蕾表示大玩顏色和織法的配搭：「手作編織的美在於其原創和獨特性，而今次我亦大膽嘗試不同顏色和織法的配搭，創作出充滿生氣的繽紛設計，希望為大家帶來別開生面的新春祝福。」

新春限定「新春花蕾」針織利是封套裝設計新穎，加入陳蕾獨愛的編織元素，充滿手作溫度。每款設計均飾有立體針織花卉，並以繽紛的顏色組合，配搭復古的燙金圖案，設計具波希米亞風格，為大家帶來別開生面的新春祝福。

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責任編輯：Kiwi Lee

 

 

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