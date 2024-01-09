【國泰航班】國泰今再取消21航班　工會斥疫下裁員種禍根

國泰航空上月起取消多班航班，今日再取消約21班。特首李家超早上見傳媒時表示，政府非常關注事件，運輸物流局局長已與國泰管理層溝通，提出要盡一切努力確保受影響旅客的不便和損失減到最低，並要求國泰盡可能安排其他班次，甚至是其他航空公司的班次，讓旅客可以成行，若確要取消也要探討如何在其他方面照顧旅客的損失。長遠來說，國泰要檢視其人力和整體運力的發展和安排，運輸及物流局會跟國泰航空公商討有關處理方法。

代表國泰航空機師的香港航空機組人員協會發聲明，批評國泰管理層在2020年疫情期間大幅削減前線員工的薪酬待遇，同時裁減機師及空中服務員，並結束主要營運內地航線的港龍航空業務，導致有約1000名機師被解僱，隨後亦再多1000機師辭職，讓原本4000名機師大減一半，形容為魯莽的決定，為現時長期人手不足及要取消航班種下禍根，破壞本港航空樞紐的地位，認為林世雄就事件向國泰高層表達高度關注屬正確做法。

協會又稱，其他航空公司的運力已完全恢復，國泰則只恢復7成，餘下3成運力需要至少1年的時間才可恢復，提出改善機師待遇並重聘被解僱的機師，是國泰復甦的唯一出路。

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責任編輯：黃小冰