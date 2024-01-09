政府筍工︱精選5份政府筍工月薪23K至116K　最低學歷要求DSE有文職月薪高達60K

▲ TOPick精選5份政府筍工，月薪介乎23K至116K。

2024年伊始，打工仔可能心思思，想找到一份荀工，而政府多個部門在新一年度也釋出多份職位空缺，涉及多方面專才招聘。TOPick為大家精選了5份政府筍工，月薪由2.3萬至11.6萬起不等，有職位的最低學歷要求僅需DSE程度，而其中一份文職空缺起薪點為3.2萬，頂薪則可高達6萬，一眾打工仔不妨參考。

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1. 建築署 工料測量師

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2. 屋宇署 結構工程師

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3. 懲教署 二級懲教助理

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4. 香港電台 助理節目主任（平面設計及動畫）

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5. 入境事務處 入境事務助理員

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以上為5份職位空缺的薪酬、截止申請日期、入職條件、職責及申請方法，各位如有興趣申請，記得留意截止申請日，不要錯過！更多資訊詳【見此】。

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責任編輯：王明芳