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政府筍工︱精選5份政府筍工月薪23K至116K　最低學歷要求DSE有文職月薪高達60K

休閒消費 18:17 2024/01/09

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

TOPick精選5份政府筍工，月薪介乎23K至116K。

2024年伊始，打工仔可能心思思，想找到一份荀工，而政府多個部門在新一年度也釋出多份職位空缺，涉及多方面專才招聘。TOPick為大家精選了5份政府筍工，月薪由2.3萬至11.6萬起不等，有職位的最低學歷要求僅需DSE程度，而其中一份文職空缺起薪點為3.2萬，頂薪則可高達6萬，一眾打工仔不妨參考。

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5. 入境事務處 入境事務助理員

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以上為5份職位空缺的薪酬、截止申請日期、入職條件、職責及申請方法，各位如有興趣申請，記得留意截止申請日，不要錯過！更多資訊詳【見此】。

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責任編輯：王明芳

職位招聘 懲教署 建築署 屋宇署 測量師 香港電台

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