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【提振經濟】區議員關注「尖咀夜繽紛」有何特色　余健強：不擔心無吸引力

政治 17:38 2024/01/09

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

油尖旺區議會討論「尖咀夜繽紛」。（趙居逸攝）

油尖旺區議會「提振地區經濟專責工作小組」今日開會，詳細討論「尖咀夜繽紛」事宜，有議員關注油尖旺特色如何吸引遊客。區議會主席余健強指，會有街頭音樂表演等，不擔心沒有吸引力。小組主席葉傲冬表示，將邀請旅發局幫忙宣傳。

民政署將會和美麗華等商戶合作，2月初會在尖沙咀栢麗購物大道一帶，設燈飾、大型發光藝術裝置和夜光龍，亦會有以情人節和農曆新年作主題的打卡位，吸引遊客和市民。

會上，油尖旺區議員許德亮關注，現時18區都有夜經濟，「為何我不參加別的區，要來參加油尖旺區？」余健強回應指，商場在不同日子會有不同活動，特別是一些街頭音樂表演等，這些在晚上的氣氛特別適合，「我不擔心沒有吸引力。」

黃健新：旅客打卡多消費少

經民聯油尖旺區議員黃健新表示，不少商販和做生意的朋友反映，現在不是沒有遊客來香港「打卡」，而是他們只是來「打卡」，打完卡到底底他們肯不肯消費，消費多少？他認為，既然遊客來打卡，就應該有獎勵、優惠，讓他們去到區內商舖消費、振興經濟。他又說情人節「打卡」裝飾全世界大同小異，必須有香港特色才能吸引遊客。

民建聯區議員楊鎮華則建議，可設立如「彌敦道護照」等，供遊客索取，讓他們到不同景點蓋印，再到柏麗大道、美麗華換取獎勵，既可以疏導人流、也能促進地區經濟。

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