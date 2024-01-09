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【高官訪問】赴廣州參觀自動駕駛初創企業　陳國基冀無人駕駛技術可在港更多地方「落地」

政治 18:17 2024/01/09

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陳國基試坐無人駕駛出租車。(陳國基fb圖片)

政務司司長陳國基今日繼續在粵港澳大灣區內地城市的訪問，他昨日在廣州南沙參觀自動駕駛初創企業小馬智行，他指，港府正全力推展自動車應用，包括今年內落實新的法定規管框架，為日新月異的自動車技術「拆牆鬆綁」，希望在將來，無人駕駛技術可在香港更多地方「落地」，亦可舒緩職業司機數目供不應求的壓力。

陳國基在社交平台指，昨日在廣州南沙參觀自動駕駛初創企業小馬智行，試坐其無人駕駛出租車。他稱，全程順暢安全，雖然司機位上沒有一個「真司機」，但在電腦的控制下，軚盤懂得自動運轉，控制車輛轉彎、快慢、切線等動作，在公路上行駛游刃有餘。

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對於小馬智行這類在內地迅速發展無人駕駛載客技術的企業之經驗，陳國基認為，很值得香港借鏡。他指，港府正全力推展自動車應用，包括今年內落實新的法定規管框架，為日新月異的自動車技術「拆牆鬆綁」，並全力支持機管局在機場航天城和港珠澳大橋香港口岸引入自動駕駛系統，接駁到東涌市中心。他希望在不久將來，無人駕駛技術可在香港更多地方「落地」，促進本地智慧出行，亦可舒緩職業司機數目供不應求的壓力。

陳國基今日在惠州出席惠州市外商投資企業協會交流餐敍，他致辭指，在惠州設立的港資企業累計已經超過一萬家，遍及各行各業，包括電子信息、紡織服裝、玩具、傢俱、燈飾、工藝品，以及五金塑膠製品等，正正是推動惠州經濟發展、促進惠州與香港兩地經貿聯繫的重要力量。

他昨日到了位於南沙的香港科技大學（廣州）參觀。

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責任編輯：區綽彥

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