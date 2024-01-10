【急症室加價】盧寵茂：急症室收費研可加可減　部分級別擬加至與家庭醫生水平接近

▲ 盧寵茂接受本報訪問，講解急症室收費調整。(林宇翔攝)

政府計劃調整公立醫院急症室收費。醫務衞生局局長盧寵茂接受本報訪問時表示，計劃以「可加可減」形式檢討收費，市民如若被分流至危殆以及危急的級別，不排除作出減價；至於次緊急及非緊急的服務有機會被濫用，急症室收費則有機會提升，至家庭醫生接近的水平。盧寵茂提到，本港市民目前只需負擔公立醫院的服務費用之百分之3，於全世界的醫療系統屬最低的水平，認為整體醫療開支需以「用者自付」方式承擔，不過亦重申當局仍會為綜援等低收入人士提供安全網。

政府正研究調整公立醫院急症室收費，行政長官李家超昨日出席行會前表示，急症室收費主要考慮急症室有否適如其份處理急症，現時急症室將求助人士分為5類，認同要檢視如何用在有需要人士、如何防止濫用，包括在時間上和服務方面改善。

公立醫院目前每兩年檢視一次收費水平，急症室對上一次調整收費為2017年，最新的收費水平為180元。按自醫管局年報顯示，2022-2023年度共有174萬人求診，求診數目按年略減10萬人，不過求診輪候時間則維持高企，次緊急及非緊急分別而要輪候125及161分鐘，較2018-2019年分別需要輪候111及125分鐘有所增加。

研按分流層級訂收費 病情較輕級別加至接近家庭醫生 危殆危重或可減

急症室的收費要加多少，如何加，均是市民的關注所在。醫務衞生局局長盧寵茂接受本報訪問時表示，目前方向是不循過往一刀切模式加價，而是以可加可減的機制，透過為市民提供導向，以收費幫助市民做選擇，鼓勵合適使用服務。

他提到，目前分流的五類級別當中，危殆以及危急的級別是「服務責任所在，唔會考慮費用」，甚至有研究作出減價的空間。不過部分市民是「唔適當使用」，例如有部分病人連生喑瘡、腳部痕癢均到急症室求診，使用次緊急及非緊急的級別服務會考慮提升價格，至與家庭醫生接近的水平。盧寵茂表示，收費6年未有調整，如急症室醫生看輕微的病，不單對醫療資源造成浪費，亦對醫生士氣構成打擊，亦可能造成惡性循環令醫護流失更嚴重，認為隨着近年推動基層醫療，現在是檢討調整收費的好時機。





盧寵茂表示，今次的檢討範圍不止急症室，亦包括普通科門診、專科門診等服務。而目前於公立醫院獲得藥物，獲發的藥量無論多少收費亦是均等，認為安排並不合理，亦需要檢討安排。他表示，本港市民目前只需負擔百分之3公立醫院的服務費用，於全世界的醫療系統屬最低的水平，認為整體醫療開支需以「用者自付」方式承擔，「無窮無盡的醫療的錯誤使用，導致浪費資源，唔係話一直加錢（資源）落去就得」，不過亦重申當局仍會為綜援等低收入人士提供安全網。

政府發言人則指，過去十年，危殆、危急、緊急個案數目一直穩步上升，平均每月宗數由2014年約6萬1千宗升至2023年約7萬3千宗。過去十年，次緊急及非緊急個案一直佔比多達五成半至六成半，無可避免擠兌應用以治理這個案的急症室資源。

發言人指，次緊急及非緊急個案數字於新冠疫情期間顯著下跌，2020至2022年期平均每月宗數約8萬宗，較2019年約10萬7千多宗下跌約三成，而過去6個月平均每月宗數已回升至約10萬宗，反映第四及五類別個案相對非緊急或情況輕微，但對急症室應付緊急個案的能力影響甚大。

▲ 盧寵茂表示非緊急及次緊急級別收費或需要提升。(林宇翔攝)

醫生：分流級別可變下操作更複雜 議員憂損醫患關係

於明愛醫院急症室任職的醫生李福基表示，不少病人分流後被發現更嚴重徵狀，例如腦出血，分流的層級亦需要相應增加。他舉例，當急症室需求增加的時候，護士或將心口痛的病人分流至次緊急，但若非照心電圖、X光、抽血，難以知道病人病情的嚴重性，認為新措施令急症室操作更複雜，亦令病人與分流的護士容易因分流結果造成爭拗，影響醫患關係。李福基亦指，不少安老院長者經常來回醫院急症室，部分區域如其服務的明愛醫院，亦有不少吸毒人士、乞丐、劏房戶等，新收費並不會導致他們不前來求診。

李福基指，情願當局統一加價，不過認為除非有十分顯著加幅，否則於人口老化下調整加幅作用甚微，認為當局需小心審視。他亦指，當局可以就呼叫救護車服務收取一定費用，以免有人濫用其服務，並取消目前免費使用醫管局服務的服務人員，但要求他們訂閱自願醫保計劃，轉而使用私人服務。

立法會議員陳凱欣則表示，政府認為濫用的部分情況，有時對於部分市民而言病情並非沒有問題，「夜晚燒到104度，屋企附近沒有醫生，到急症室是無得揀」，認為當局在未有推出替代的方案，例如於急症室附近推醫療車、晚間夜診前，不應貿然加價。她表示，市民需要的是「銀包可以拎到錢出來睇醫生」，認為當局如認為資源緊拙，應加強推動醫保等政策。她亦指，2024年市民的開支已大幅增加，將來亦要面對垃圾徵費新收費，認為現時非合適時機調整收費。

▲ 李福基指分流機制下病人可流動，分層收費操作複雜。(資料圖片)

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記者：陳展棋