  • 21°C
香港時間 : 2024109日 (週二) 20:34
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【毆打誣陷】8警涉毆露宿者誣陷藏毒否認10罪　事主供稱遭拳打至骨折

社會 19:19 2024/01/09

分享：

分享：

熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

其中3名被告尹栢詩、 韓廷光及陳守業(左起)。曾耀輝攝

8名警員涉於深水埗通州街公園進行反罪惡行動期間，襲擊露宿者及損壞其家當，有警員更涉遮蓋閉路電視鏡頭及誣陷露宿者藏毒。涉案6男2女警員否認妨礙司法公正、嚴重傷人等10罪，今（9日）於區域法院開審。控方開案陳詞指，有被告嘗試用濕紙巾擲向公園涼亭閉路電視鏡頭不果，鏡頭後來拍攝到其中3名被告對露宿者拳打腳踢，另外3名被告在紀事冊誣衊露宿者藏毒。越南籍露宿者供稱，遭3人毆至倒地，因斷骨太痛而不能站起。

8名被告為郭展昇（30歲）、韓廷光（29歲）、梁飛鵬（29歲）、龐雋詩（29歲）、林華嘉（44歲）、莫志成（25歲）、尹栢詩（25歲）及陳守業（27歲）。8名被告共面對10項控罪，郭、梁及陳被控1項對他人身體加以嚴重傷害罪；梁、龐，林、陳被控作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪；郭另被控2項刑事損壞罪；林、莫及尹另被控1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪；事發為2020年2月4日至5月21日期間。

控方開案陳詞指，所有被告在案發時隸屬於深水埗警區特別職務隊第一隊。男子阮文山及已故的LE Van Muoi（化名阿十）均是越南籍，兩人案發時在通州街公園紮帳幕露宿。2020年3月，警方收到有人代阮投訴，指有警員於同年2月24日在公園損壞露宿者財產。

警方調查公園2部閉路電視發現，本案被告連同3警於2月4日傍晚，在公園進行反毒品行動。梁和龐期間多次望向安裝在涼亭上方木樑的鏡頭，梁兩度嘗試爬上鏡頭旁的木樑但失敗，龐之後兩度將濕紙巾擲向鏡頭，但未能擲中。控方指，兩被告企圖遮蓋鏡頭以防止拍下警方調查進行時現場發生的事情，意圖妨礙司法公正。

鏡頭其後拍攝到阮在涼亭的長椅上接受調查，梁突然捉住阮的頸背，將阮拉至涼亭後方的沙地，郭及陳跟上，聯同梁共3人在沙地對阮拳打腳踢。約3分鐘後，阮才被郭和梁拉出沙地。當時韓不時到沙地查看，又曾向陳揮手。梁、郭和陳其後再將阮帶到鏡頭盲點的花槽石躉後方，約1分半鐘後才帶阮出來，當時阮的上半身屈曲。阮事後入院治理，驗傷顯示其第10節肋骨骨折。

控方指於同日公園湖邊，阿十涉藏毒被捕。據林的紀事冊紀錄阿十在帳幕內嘗試吸毒，莫將阿十拉出帳幕，尹在帳幕搜到疑似1個黑色膠盒，內有數包疑似毒品及冰壺；莫及尹記事冊指，莫看見阿十手持1個黑色膠盒，地上有冰壺。莫打開膠盒後發現內有疑似毒品，尹點算後稱發現內有5袋懷疑毒品，其後再搜到1個玻璃樽連飲管等證物。阿十其後涉管有冰毒被捕，同年3月被控管有危險藥物及管有適合於及擬用作吸服危險藥物的設備罪。

惟根據公園另一個閉路電視鏡頭顯示，林將阿十自「維他奶」字樣的帳幕拉出，之後莫及尹將阿十推跌在地上，為阿十鎖上手扣，當時阿十沒有手持物品。尹搜查帳幕後舉起1個玻璃樽連飲管，陳之後將他在「Lenovo」字樣的帳幕下的抽屜內搜出1件白色物品交給尹，尹隨即放入黑色盒內，再將黑色盒放入膠袋。鏡頭拍攝到尹將黑色盒放入膠袋，尹其後在鏡頭下面伸出手指，陳則持膠袋走近鏡頭，不久後鏡頭被膠袋遮蓋，約40分鐘後才被拿走。

同年2月24日，郭、梁、韓和龐再次到公園行動，鏡頭拍攝到梁與阮走到涼亭的鏡頭盲點。郭用高爾夫球棍砸打帳幕內抽屜取出的9個罐頭，並打破抽屜，韓在旁目擊郭破壞情況，鏡頭亦拍攝到郭棄置球棍。

事主阮文山供稱，案發時被7名自稱警員的人截查，其中一男不知從何處取出一把刀拋在地上，該男與另外兩男捉住阮的手要他拾起刀，阮拒絕後遭3人帶到沙地施襲約10秒，其間被拳打頭和胸等。阮稱被打至「瞓低」，斷了骨太痛而不能站立。

聆訊明（10日）續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

罪案 露宿者 骨折 越南 危險藥物 刑事損壞 深水埗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月09日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月09日 時間16:05）
柳俊江自殺丨柳爺朋友王陽翎要求Grace道歉　聲稱給予最後機會否則爆大鑊
柳俊江自殺丨柳爺朋友王陽翎要求Grace道歉　聲稱給予最後機會否則爆大鑊