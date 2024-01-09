【毆打誣陷】8警涉毆露宿者誣陷藏毒否認10罪　事主供稱遭拳打至骨折

▲ 其中3名被告尹栢詩、 韓廷光及陳守業(左起)。曾耀輝攝

8名警員涉於深水埗通州街公園進行反罪惡行動期間，襲擊露宿者及損壞其家當，有警員更涉遮蓋閉路電視鏡頭及誣陷露宿者藏毒。涉案6男2女警員否認妨礙司法公正、嚴重傷人等10罪，今（9日）於區域法院開審。控方開案陳詞指，有被告嘗試用濕紙巾擲向公園涼亭閉路電視鏡頭不果，鏡頭後來拍攝到其中3名被告對露宿者拳打腳踢，另外3名被告在紀事冊誣衊露宿者藏毒。越南籍露宿者供稱，遭3人毆至倒地，因斷骨太痛而不能站起。

8名被告為郭展昇（30歲）、韓廷光（29歲）、梁飛鵬（29歲）、龐雋詩（29歲）、林華嘉（44歲）、莫志成（25歲）、尹栢詩（25歲）及陳守業（27歲）。8名被告共面對10項控罪，郭、梁及陳被控1項對他人身體加以嚴重傷害罪；梁、龐，林、陳被控作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪；郭另被控2項刑事損壞罪；林、莫及尹另被控1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪；事發為2020年2月4日至5月21日期間。

控方開案陳詞指，所有被告在案發時隸屬於深水埗警區特別職務隊第一隊。男子阮文山及已故的LE Van Muoi（化名阿十）均是越南籍，兩人案發時在通州街公園紮帳幕露宿。2020年3月，警方收到有人代阮投訴，指有警員於同年2月24日在公園損壞露宿者財產。

警方調查公園2部閉路電視發現，本案被告連同3警於2月4日傍晚，在公園進行反毒品行動。梁和龐期間多次望向安裝在涼亭上方木樑的鏡頭，梁兩度嘗試爬上鏡頭旁的木樑但失敗，龐之後兩度將濕紙巾擲向鏡頭，但未能擲中。控方指，兩被告企圖遮蓋鏡頭以防止拍下警方調查進行時現場發生的事情，意圖妨礙司法公正。

鏡頭其後拍攝到阮在涼亭的長椅上接受調查，梁突然捉住阮的頸背，將阮拉至涼亭後方的沙地，郭及陳跟上，聯同梁共3人在沙地對阮拳打腳踢。約3分鐘後，阮才被郭和梁拉出沙地。當時韓不時到沙地查看，又曾向陳揮手。梁、郭和陳其後再將阮帶到鏡頭盲點的花槽石躉後方，約1分半鐘後才帶阮出來，當時阮的上半身屈曲。阮事後入院治理，驗傷顯示其第10節肋骨骨折。

控方指於同日公園湖邊，阿十涉藏毒被捕。據林的紀事冊紀錄阿十在帳幕內嘗試吸毒，莫將阿十拉出帳幕，尹在帳幕搜到疑似1個黑色膠盒，內有數包疑似毒品及冰壺；莫及尹記事冊指，莫看見阿十手持1個黑色膠盒，地上有冰壺。莫打開膠盒後發現內有疑似毒品，尹點算後稱發現內有5袋懷疑毒品，其後再搜到1個玻璃樽連飲管等證物。阿十其後涉管有冰毒被捕，同年3月被控管有危險藥物及管有適合於及擬用作吸服危險藥物的設備罪。

惟根據公園另一個閉路電視鏡頭顯示，林將阿十自「維他奶」字樣的帳幕拉出，之後莫及尹將阿十推跌在地上，為阿十鎖上手扣，當時阿十沒有手持物品。尹搜查帳幕後舉起1個玻璃樽連飲管，陳之後將他在「Lenovo」字樣的帳幕下的抽屜內搜出1件白色物品交給尹，尹隨即放入黑色盒內，再將黑色盒放入膠袋。鏡頭拍攝到尹將黑色盒放入膠袋，尹其後在鏡頭下面伸出手指，陳則持膠袋走近鏡頭，不久後鏡頭被膠袋遮蓋，約40分鐘後才被拿走。

同年2月24日，郭、梁、韓和龐再次到公園行動，鏡頭拍攝到梁與阮走到涼亭的鏡頭盲點。郭用高爾夫球棍砸打帳幕內抽屜取出的9個罐頭，並打破抽屜，韓在旁目擊郭破壞情況，鏡頭亦拍攝到郭棄置球棍。

事主阮文山供稱，案發時被7名自稱警員的人截查，其中一男不知從何處取出一把刀拋在地上，該男與另外兩男捉住阮的手要他拾起刀，阮拒絕後遭3人帶到沙地施襲約10秒，其間被拳打頭和胸等。阮稱被打至「瞓低」，斷了骨太痛而不能站立。

聆訊明（10日）續。

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記者：陳曉欣