  • 23°C
香港時間 : 2024110日 (週三) 13:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

超市大搜查｜添加劑E466或致無藥醫腸炎　88款安全乳酪大公開【附詳細名單】

健康資訊 13:29 2024/01/10

分享：

分享：

熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

不少人習慣食乳酪做早餐，認為屬於健康之選。香港中文大學曾引述海外研究指出，常見於乳酪的添加劑Carboxymethyl Cellulose（E466）容易破壞腸道微生態，引致炎症性腸病，症狀恐伴隨終身。本報檢視了市面多款乳酪，整理出不含E466的產品名單。 

最新影片：

活得健康啲
生命鬥士︱患胰臟癌曾被判剩半年命　硬淨女子康復後展精彩人生下半場

本報早前搜羅多款乳酪，品牌包括雀巢、十字牌、CP明治等等，根據成份表所列，發現有88款產品不含添加劑E466。以下為詳細名單：

普通乳酪：

點擊圖片放大
+55
+54
  •  

    • 希臘乳酪及希臘式乳酪：

    點擊圖片放大
    +31
    +30

    E466及E433可致腸發炎

    中文大學曾於2017年發表有關炎症性腸病的研究，當時中大醫學院內科及藥物治療學系黃秀娟教授指，小時候的飲食習慣與長大患上腸道疾病機率有關。

    外國有初步研究發現食物添加劑與炎症性腸病有關，實驗中的老鼠進食添加劑「carboxymethyl cellulose」 （CMC） 及「Polysorbate 80」（P80）後，腸內有克隆氏症的發炎症狀，即腸道慢性發炎和潰瘍。CMC及P80於食品成分表中分別標示為E466和E433，很多食物都含有，例如雪糕、果凍、糖和花生醬。

    炎症性腸病可分為克隆氏症和潰瘍性結腸炎兩大類，患者的消化道會發炎和潰爛。發病年齡一般介乎20至40歲，症狀包括大便帶血和黏液、腹瀉、腹痛、體重下降、發燒及消化道以外的器官如眼睛、皮膚和關節發炎等，症狀更會終身伴隨病人。患者一般需要用藥物控制病情，嚴重者則要接受手術治療。

    黃秀娟教授指，2歲至10歲幼童的腸道菌群轉變極快，飲食習慣對腸道健康來說很重要，如果進食太多含添加劑的雪糕，或會增加腸道內的壞微生物。壞微生物會擠壓好的微生物，出現失衡狀況，影響腸道健康，更會增加小朋友日後患某些疾病風險，如腸發炎等。

     

    HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

    【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

    食用安全 美食 飲食資訊 痛症 添加劑 腸痛 腸胃炎 發燒 腹瀉

    最高瀏覽

    觀塘車禍｜31歲女懷胎4月上班 　捱車撞生死未卜　丈夫病房外痛哭：佢係好堅強嘅人
    觀塘車禍｜31歲女懷胎4月上班 　捱車撞生死未卜　丈夫病房外痛哭：佢係好堅強嘅人
    急症室最長等候時間（01月10日 時間12:05）
    急症室最長等候時間（01月10日 時間12:05）
    柳俊江自殺丨王陽翎收回要求柳爺前度道歉要求　惟強調：終身對Grace Mak絕不信任
    柳俊江自殺丨王陽翎收回要求柳爺前度道歉要求　惟強調：終身對Grace Mak絕不信任