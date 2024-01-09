  • 21°C
香港時間 : 2024109日 (週二) 20:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

枉談丨李幸倪當年患抑鬱冇錢睇醫生　Gin Lee哽咽愧疚：唔想爸爸媽媽咁辛苦

娛樂 19:07 2024/01/09

分享：

分享：

熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

Gin Lee曾覺得愧對父母。

李幸倪（Gin Lee）在網上節目《枉談》第2集帶拍攝團隊重回她當年初來港住的北角舊居、大談當時的居住環境，提起愧對父母，向來予人感覺硬淨的Gin更忍不住落淚。

Gin先帶團隊由觀塘坐輪到北角，原來北角是她初到港發展時第一個住的地方，走到大廈樓下，Gin表示以前住頂樓，2百多呎的兩房單位，一間睡房、一間用作衣帽間，冬涼夏暖，由大門走睡房，不過3步距離。

無能為力丨泳兒曾被評不漂亮矮細　不怕跟李幸倪比較：有競爭才進步

Gin重遊當年初到港居住的地方。

媽媽不禁流淚

她記得第一次父母來訪，媽媽看到其居住環境忍不住哭了出來：「佢哋攞咗兩個大篋，但望一望個地方，兩個人兩個篋係入唔到嚟，我阿媽就好心噏，喊咗。阿媽覺得唔慣，因為喺我哋家鄉每個人閒閒地都幾千呎，佢就會覺得原來咁大對比。」

當中，亦發生不少被Gin視為的小趣事：「話說我阿媽有次發脾氣，因為每一次煮飯佢都會撞到周身瘀晒，你知煮飯嘅人又熱又盛，一轉身又撞跌嘢、一轉身又撞親，成件事好唔聚財，佢就覺得，唉，好煩。」

最新影片推介：詹天文專訪

TOPick柴犬追星
聲夢小花丨17歲詹天文入行2年歷挫折再站起　Windy不被打沉：經過磨練堅強好多

她續說：「有一次我阿媽坐咗喺梳化睇電視，我見到阿爸冇位企又冇位坐，佢就入咗我擺衫嗰間好亂嘅房，佢擺咗張摺櫈喺入面飲咖啡，哈哈，個情景係好得意。我問佢：『你做乜喺裏面呀？』佢話：『我終於搵到個位坐啦。』哈哈。」

Gin謂當時覺得有地方住已經很開心，但對香港潮濕的氣喉不明所以，「我第一次見到啲牆係會滲水，啲衫晾咗3日都唔乾，我唔知點解，後尾fans話俾我知，『太濕啦你屋企！』佢哋好好，買咗部抽濕機俾我，我先知道原來香港係咁濕。」

Gin最初不習慣香港的潮濕氣喉。

漫長黑暗期

去年，Gin簽約新公司後，將父母及家姐都搬來香港住，又於今年的頒獎祥上獲得不錯的成績，隻身來港發展、一句廣東話也不會的她亦經歷過一段黑暗時期，抑鬱症狀一一浮現：「完咗第一間公司，未簽第二間公司時，冇晒方向，又冇人脈，齋等，個過程好漫長。」

她坦言當時一天黑就喊，而且喊到天光：「天黑開始驚，唔知點算好，我乜嘢都捉唔到，所有嘢都唔屬於我，我喺呢個地方做乜嘢？以為自己好有實力，但原來冇呀！好多呢種負面聲音。又冇鐖、又唔敢同人講。迫到自己個情緒去到臨界點。我係feel到自己如果再唔掹番自己返嚟，我可能返唔到轉頭。」

問到她有否求醫？無奈地說：「嗰陣時我冇去睇醫生，我都冇錢睇醫生，睇醫生好貴，山窮水盡啦，我剩番嘅錢一係要嚟買機票、一係要嚟食飯、一係交租，幾時排到睇醫生呢？」

點擊圖片放大
+5
+4

感覺愧對父母

從大學開始便已登台表演賺取學費、給家用的Gin回望這段日子，坦言覺得愧對父母，她強忍淚水，「心諗：『你咁大個女……自己嘅嘢都搞唔掂，又養唔到爸爸媽媽……』我屋企唔係窮，但我覺我大個女啦，我唔想爸爸媽媽咁辛苦……」

她甚至說：「我嗰陣時好嬲自己，係因為我過到嚟香港，以為所有嘢會更好，但係所有嘢係變得好差，搞唔掂自己嘅嘢、又養唔到爸爸媽媽，我係咁怪自己。」

慶幸的是，最後Gin一一捱過：「我揀咗自己去撐，經歷過一個咁黑暗嘅時間，之後再遇到相似嘅問題，我唔係唔驚，但我有信心可以克服。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

枉談丨Gin Lee手持多個物業封「樓王」　自爆選另一半眼光差曾遇控制狂男友
18:02 2023/12/28
枉談丨Gin Lee手持多個物業封「樓王」　自爆選另一半眼光差曾遇控制狂男友
【企好】黃偉文贈詞盼要挺直腰骨　Gin Lee曾被冷待信有日可企C位
13:45 2023/08/10
【企好】黃偉文贈詞盼要挺直腰骨　Gin Lee曾被冷待信有日可企C位
叱咤樂壇流行榜2023丨軒公感謝尹光陪伴免獨鬥鏡仔　張敬軒奪喜愛男歌手獎謙稱未達標
15:32 2024/01/02
叱咤樂壇流行榜2023丨軒公感謝尹光陪伴免獨鬥鏡仔　張敬軒奪喜愛男歌手獎謙稱未達標

你可能感興趣

枉談丨Gin Lee手持多個物業封「樓王」　自爆選另一半眼光差曾遇控制狂男友
18:02 2023/12/28
枉談丨Gin Lee手持多個物業封「樓王」　自爆選另一半眼光差曾遇控制狂男友
【企好】黃偉文贈詞盼要挺直腰骨　Gin Lee曾被冷待信有日可企C位
13:45 2023/08/10
【企好】黃偉文贈詞盼要挺直腰骨　Gin Lee曾被冷待信有日可企C位
叱咤樂壇流行榜2023丨軒公感謝尹光陪伴免獨鬥鏡仔　張敬軒奪喜愛男歌手獎謙稱未達標
15:32 2024/01/02
叱咤樂壇流行榜2023丨軒公感謝尹光陪伴免獨鬥鏡仔　張敬軒奪喜愛男歌手獎謙稱未達標
李幸倪 娛樂人物職業 歌手 家庭關係 YouTube

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月09日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月09日 時間16:05）
柳俊江自殺丨柳爺朋友王陽翎要求Grace道歉　聲稱給予最後機會否則爆大鑊
柳俊江自殺丨柳爺朋友王陽翎要求Grace道歉　聲稱給予最後機會否則爆大鑊