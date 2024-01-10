器官捐贈丨單親媽突面癱腎功能剩16% 不忍母洗血度日欲捐腎 港男泣述：佢係我唯一親人

一名港男發文訴說自幼與母親相依為命，出身後盼每年帶她外遊盡孝道，未料母親突然面癱且疑似中風，經檢查後發現腎功能只剩16%，醫生建議切除兩腎，事主不欲母親餘生都要洗血度日，疑惑應否捐腎求母。

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一名男網民上周六（6日）在網上討論區「連登」中發帖，表示自己現年33歲，在單親家庭成長，由67歲母親獨力養大，母親現已退休3年，期間他每年都會帶母親出國旅行1、2次，未來亦希望繼續帶她周圍旅遊，「嚟緊都想帶佢出去玩玩，每日都基本上放工都返屋企陪阿媽食飯，盡吓孝道」。

母親腎功能剩16%

未料事主母親去年出現面癱，懷疑輕微中風，便到公立醫院接受檢查和驗血，結果發現腎功能只剩16%，而且超聲波照到有陰影，事前卻沒有任何病徵。今年初再做電腦斷層掃描（CT），醫生估計患有腫瘤，建議切除兩腎，「我推斷應該二期腎癌先咁做，但兩腎都切真係唔知點好」。

現在其母因照完CT出現顯影劑問題，導致腎功能很差，一度需要留院。事主憶述當初收到消息時「冇乜反應」，亦不想驚動朋友，現在回想才不禁落淚，

「我而家喊咗出嚟，我忍唔到，唔想阿媽之後要洗血過日子，日日為生存而洗血。」

猶豫應否捐腎

事主透露目前正在等醫生批准暫時出院，待收到報告再跟母親商討下一步。他指母親是其唯一的親人，因不想母親辛苦，坦言有想過將其中一個腎捐給她，並詢問網民意見：

「2024我真係喊咗出嚟，我有啲頂唔住，有冇『巴打』、『絲打』畀到少少意見。」

網民：捐到就捐 VS 風險一定大

不少網民看到帖文後均為事主打氣，有人指如身體情況許可，可考慮捐腎給母親，畢竟對方是其唯一親人：「阿媽得一個」、「捐到就捐」，但有網民就擔心老人家做手術風險高，建議事主諮詢醫生專業意見。

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10個港人1有腎病

本港每10人便有1人患有不同程度腎病，需接受腎臟移植的末期腎衰竭病人更高達2,000多人。香港移植學會主席馬錦文在2022年曾指出，港人對活體捐腎充滿誤解，令病人錯失換腎機會，2021年活體捐腎個案更跌至不足1%。

馬醫生指，不但一般巿民，腎衰竭病人及家屬普遍亦存在誤解：

1. 不想家人冒險，怕捐腎後健康受損

2. 與家人血型不同，換腎無望

3. 自己洗腎後情況穩定，不應強求換腎

馬醫生強調，腎病最好的治療便是換腎，有助病人恢復正常生活，且眾多研究反映即使捐贈者只剩下1個腎臟，只要其功能良好，並不會影響健康。他續指，近年的配對捐贈計劃，亦可讓不同家屬「交叉捐腎」，即使與家人血型不同，病人仍能通過配對找到合適腎臟。

泡泡尿多而黏稠應求醫

對於腎病的病徵，台灣亞東醫院腎臟內科醫生蔡萬全曾表示，除了小便有泡，有5個情況都可能屬腎病病徵：

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腎功能與日常的排尿能力有關，若經常出現夜尿、排尿困難、血尿等情況，都應盡早求診，進行尿液檢查。蔡醫生指出，觀察早上第一泡尿的變化是最好的時機以作判斷，因為晚上喝水較少，尿液濃度增加，此時觀察最為準確。

蔡醫生又提醒，小便有泡的原因很多，例如站著排尿、尿得比較用力、尿液流速較快、流量較大等，但這些主要因空氣產生的氣泡而形成，通常會在30秒至2分鐘內消失，故若泡泡尿久久不散且泡沫緊密，就要留意腎臟狀況，盡早求醫。

腎臟移植主要併發症

據台大醫院泌尿部資料，腎移植後的主要排斥作用的徵兆包括：

一天內體重增加1公斤以上，或3天內增重2公斤以上

一天尿量突然減少或少於1,000cc

發燒：體溫攝氏38度以上

移植的腎臟會腫痛

覺得身體情況不佳、倦怠、焦慮不安

感染方面，主要是因為身體的免疫系統受到抗排斥藥物壓制，故易於感染，因此腎移植病人的感染，往往來勢凶凶，而且不易診斷，其他的症狀視感染的器官而定。感染的徵兆包括：

咳嗽、多痰

發燒

小便有逐漸增加的灼燒感，或有頻尿現象等

倦怠、不適

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