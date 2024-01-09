【財案2024】G19倡直接影響基層的政府服務收費不變　可研調高公屋富戶租金、泊車咪錶位收費

▲ 「G19」立法會議員和陳茂波會面後見記者。（戴朗希攝）

新一份財政預算案將於下月底發表，由無政黨立法會議員組成的「G19」今日與財政司司長陳茂波會面。G19召集人、建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓表示，G19建議盡量維持直接影響基層民生的政府收費不變，但同意研究以能者多付原則檢討部分收費，包括貴價私家車的首次登記稅、豪宅印花稅、豪華遊艇稅、調高公屋富戶租金、提高泊車咪錶位收費等，並建議研究徵收加密貨幣印花稅。

對於陸路離境稅，G19則表明不支持，認為會妨礙兩地交往融合，亦可能會鼓勵市民離境後在內地逗留更長時間及增加消費額。謝偉銓又認為，派錢或消費券並非最好刺激經濟方法，G19不支持用以往方式派消費券。

「G19」今日在與陳茂波會面後見記者，謝偉銓表示，雖然政府面對財赤，但佔本地生產總值百分比不高，G19支持政府繼續投資未來，帶動香港經濟及各行各業持續向前發展；包括透過發債、基建證券化等公私營合作模式，有序推展北部都區會及交椅洲人工島等大型基建及發展項目。

G19認為政府應先節流，後開源；首先檢討及精簡政府現有編制和程序，從而騰出人手及資源推展新服務，通過電子化提升效率，減省人手和開支；政府亦要加緊打擊各類濫用公共資源的行為，包括濫用公屋及各種社會福利、長者2元乘車優惠等。

至於有報導指，政府正研究上調急症室收費，謝偉銓指，希望基層服務收費能維持現狀，協助有需要人士。 樓市方面，他認為撤銷辣招只能短暫刺激市場，當局長遠應在按揭乘數、壓力測試等條件放寬，增加資助出售房屋供應。

李惟宏促政府支援傳統券商升級轉型

金融服務界議員李惟宏指出，目前港股市場低迷，希望當局支援傳統券商升級轉型、資助業界開拓東盟等新市場，開放更多金融服務界人士參與討論大型基建項目融資安排，以引進環球投資者。選委界議員簡慧敏認為，要加強打擊濫用公屋等公共資源。

陳振英倡派發僅限夜間或假日用消費券2,000元

金融界議員陳振英指，最近的「廟街夜繽紛」受到不少市民和旅客歡迎，為保持該勢頭，建議派發僅限夜間或假日使用的消費券2,000元，吸引市民晚上及假日外出消費，刺激飲食及零售業，繼續助力經濟發展，同時提升市民的幸福感和獲得感。

譚岳衡：香港要提升地位 資本市場保五爭三

選委界議員譚岳衡認為，香港要警惕「溫水煮蛙」現象，提升地位，資本市場保五爭三，以防落入全球金融第二梯隊，失去現有優勢。他建議，拓寬跨境理財「南向通」投資範圍，加快推行落實「新股通」，允許合資格內地投資者認購在香港首次公開發行的新股；鞏固香港作為亞洲綠色金融中心的地位，擴大綠色債券發行規模，在現有基礎上增至1500億美元。

陳沛良：提高涉及醫療衞生及養老保障扣稅額 鼓勵市民盡早規劃

選委界議員陳沛良希望，政府可在力所能及的情況下支援市民，促請當局從部分扣稅政策入手，提高相關扣稅額度或下調可扣稅門檻，尤其是涉及到有關醫療衞生及養老保障的公共開支，以實際稅務優惠鼓勵市民盡早規劃，從而長遠減輕政府財政負擔。他建議分拆合資格延期年金與可扣稅自願供款的稅務優惠提高自願醫保扣稅額上限至10,000-12,000港幣；採取累進式扣稅，提高子女免稅額上限等。

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記者：戴朗希