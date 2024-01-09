【段崇智辭職】教育局稱完善架構提升管治效能　深信校董會將就校長聘任作適當安排

▲ 中大校長段崇智昨日（8日）向校董會主席請辭，提早於明年1月離任。（資料圖片）

中文大學校董會去年底改組，繼中大副校長兼秘書長吳樹培上月中被校董會即時解僱，校方今日（9日）證實，中大校長段崇智已於昨日向校董會主席請辭，提早於明年1月離任。

教育局回應表示，政府知悉段崇智已向中大校董會請辭，並將於2025年1月卸任，提及段崇智自2018年就任中大校長，期間中大在科研方面持續創新，為企業提供優秀人才招募渠道，中大亦獲得多項國際及國家獎項，以及於多項世界大學排行榜屢創佳績。

對於校方轉述段崇智指出，按照修訂後的《香港中文大學條例》，中大落實新的管治架構，「我認為此時是讓大學物色一位新校長的合適時機」，故決定請辭。教育局回應指，隨着經修訂的《香港中文大學條例》於去年11月生效，中大校董會正着手完善其架構，提升中大的管治水平與管治效能，是香港高等教育發展進程的重要一步。政府深信中大校董會將基於大學長遠利益及發展需要，就校長聘任事宜作出適當安排，使大學能夠繼續提供優質教育，為香港和國家培育優秀人才。

教資會主席：尊重段崇智個人決定

大學教育資助委員會主席雷添良則表示尊重其個人決定，並代表教資會表揚中大在段崇智教授擔任校長期間取得的驕人學術成就，並期望大學團隊能上下一心，全心全意投入中大的未來發展，讓中大繼續為香港的高等教育作出貢獻。

雷添良說，在過去數年，中大致力提升學術水平，在推進教學創新及提升研究影響力不遺餘力，推出嶄新的跨學科及產學協作課程，並成功在香港舉辦多場矚目的國際高等教育會議，鞏固中大在高等教育界的環球聲譽及影響力。中大亦積極與教資會緊密合作，支持政府的三年期策略方針，抓緊粵港澳大灣區的發展機遇，為本地學生在內地提供充實的學習體驗，並全面提升學生全人發展。

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責任編輯：馮琪雅