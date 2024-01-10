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男人最痛｜神父疑遭蜱蟲叮咬　現幻覺舉刀自宮失血昏迷　揭患1病肇禍恐難駁回

都市病 12:39 2024/01/10

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蜱蟲叮咬亦不容忽視。捷克一名神父疑遭蜱蟲叮咬後，患上「蜱傳腦炎（Tick-borne encephalitis，TBE）」導致出現幻覺，竟於家中舉刀「自宮」、失血昏迷。送院後病情惡化、又再遭病毒感染，至今仍入住ICU、不醒人事，雖傷勢不算嚴重，惟知情人士透露，其「子孫根」恐無法駁回。 

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「子孫根」恐難駁回

綜合外媒報道，該名神父居住於捷克布代約維克（Českobudějovick）小村莊之中，事源於去年11月，神父因未有如約出席當日會議，不少人覺得情況有異，隨即報警求助。救護人員趕至神父住所，敲門未獲回應後破門而入，發現對方下體已被切斷、整個人倒臥於血泊中陷入昏迷，隨即將其送院搶救。

神父入院後一直陷入昏迷，頭10日需靠呼吸機維持生命，期間又遭病毒感染，導致病情惡化，如今仍於重症監護病房接受治療。有知情人士透露，神父的「子孫根」恐將無法駁回。 

疑因病導致精神錯亂

捷克布傑約維採教區（České Budějovice diocese）副主教戴維（David Henzl）透露指，該名神父疑因遭蜱蟲叮咬而患上「蜱媒腦炎」，導致神經系統發炎，引起精神異常。醫生經檢查後，亦證實神父中樞神經受損，疑遭病毒感染所引致。對方至今尚未甦醒，目前仍未能查明事發經過。

他續指，「蜱傳腦炎」可導致大腦腫脹，患者感染後期，有可能出現性情大變及精神錯亂，相信對方是因此病突然揮刀「自宮」，事件目前仍有待警方進一步調查。

避免蜱蟲叮咬5大重點

據本港食物環境衞生署資料顯示，蜱蟲在各個發育階段都要吸血才能夠成長，而牠們吸血前的身體大小由2毫米至12毫米不等。蜱蟲可以透過吸血傳播病毒，例如巴貝西蟲病、萊姆病、寇熱及斑疹熱等，而人類的傷口或眼睛接觸到可傳播疾病的蜱蟲屍體或蜱類，都可能受到感染。如果要避免被蜱蟲叮咬，可以留意以下5大預防措施︰

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萬一發現自己遭蜱蟲叮咬，甚至鑽入皮膚，不要用手直接接觸，甚至擠破，更不能在被咬時用水沖。可用酒精塗在蜱身上，使蜱頭部放鬆或死亡，再用尖頭鑷子取出蜱。不要生拉硬拽，以免拽傷皮膚，或將蜱的頭部留在皮膚內。取出後，再用碘酒或酒精做局部消毒處理，並隨時觀察身體狀況，如出現發燒、叮咬部位發炎破潰及紅斑等症狀，要及時就診，診斷是否患上蜱傳疾病，避免錯過最佳治療時機。

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