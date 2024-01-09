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【國泰航班】民航處：國泰接連取消航班情況極不理想　已要求月底前交報告揭示成因等

社會 20:39 2024/01/09

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

（資料圖片）

國泰航空連日及今明兩個月取消多班航班。民航處今（9日）指，情況極不理想，亦不符合政府和公眾的合理期望已要求國泰航空在一月底前提交報告，解釋事件的成因、航班安排處理手法等，以防止類似事件再發生，待收到報告後會適當跟進。

民航處指，處方今亦與國泰管理層會面，再次表達對國泰航空航班安排事宜的高度關注，並已要求國泰航空做好人手及各項配置，確保為乘客提供穩定可靠的服務，特別是農曆新年旺季的出行需求。

民航處也再次敦促國泰航空盡快向受影響乘客清楚交代航班整合後的相關安排，並就相關的變動及早通知乘客，包括根據機票條款作出退款或合適的安排，例如安排受影響的乘客轉往該公司的其他航班，或其他航空公司的航班等，務求盡量減少對乘客造成的不便。

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責任編輯：黃小冰

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