【升格大學】明專升格為聖方濟各大學　校長：估計下學年有千多名一年級本科新生入學

▲ 明愛專上學院獲准升格大學，將改名為「聖方濟各大學」。（馮漢柱攝）

明愛專上學院今日（9日）獲行政長官會同行會批准升格，正名為聖方濟各大學（Saint Francis University，SFU），是本港第4間取得大學名銜的自資專上院校，亦是本港首間天主教大學。校方指，SFU定位在健康科學、社會服務和人文學科及商業三大範疇，正籌備多個全新課程，包括應用學位課程，應屆畢業生將獲發首批大學畢業證書，估計下學年有千多名一年級本科新生入學，跟本學年相若。

明專獲准升格為聖方濟各大學，校長麥建華表示，取得大學名銜，豐富了專上教育優質升學機會，更對有志在專業發展的年青人給予肯定。大學將延續一貫辦學宗旨，主力在健康科學、社會服務、人文學科及商業三大範疇發展，提供護理、物理治療、人工智能、繙譯科技等20多科主修科；並續與明愛白英奇專業學校等合作，提供多元靈活的一條龍升學階梯。

應屆畢業生將成為升格大學的首批畢業生，其畢業證書將印有新校名，下一學年起亦會改發新學生證。而透過JUPAS（大學聯招）或E-APP申請下學年入讀者，毋須更改選校手續，系統會自動處理。

為支持教育局發展應用學位先導計劃，SFU早前率先推行護理學應用學位課程。麥建華稱，校方正籌備酒店及旅遊管理等更多應用學位課程，在課程融入實習，為業界補充新血及提升本港人力資源競爭力。至於會否循應用科學大學方向發展，他說剛取得大學頭銜，首要是先做好目前工作，有待進一步了解教育局有關應科大相關政策詳情，再由董事局決定。

另外，麥建華表示本港醫療人才極之短缺，SFU將開辦護理及專職醫療學碩士課程，為學生提供跨專業訓練，初步料有30個學額；又計劃推出全新語文及文化本科課程。國安教育方面，所有學位及副學位學生均須讀4科國安必修科，內容涵蓋網絡安全、國安概念等，不同學科亦已滲入國安知識，助學生「做一個有良好品德的公民」。

明專本學年共有2300人入學，其中千多名為一年級本科新生，麥建華估計下學年入學的一年級本科新生人數，跟本學年相若。明專一年級護理學學生李同學指，學校升格為大學是好事，相信可吸引更多人入讀，但擔心校園未能融納那麼多學生。同為一年級護理學學生的張同學亦坦言，剛剛才買了印有明專字樣的護理制服，擔心改名後要再買，「一件都要400多元」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁薾心