  • 21°C
香港時間 : 2024109日 (週二) 22:18
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【升格大學】明專升格為聖方濟各大學　校長：估計下學年有千多名一年級本科新生入學

社會 21:45 2024/01/09

分享：

分享：

熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

明愛專上學院獲准升格大學，將改名為「聖方濟各大學」。（馮漢柱攝）

明愛專上學院今日（9日）獲行政長官會同行會批准升格，正名為聖方濟各大學（Saint Francis University，SFU），是本港第4間取得大學名銜的自資專上院校，亦是本港首間天主教大學。校方指，SFU定位在健康科學、社會服務和人文學科及商業三大範疇，正籌備多個全新課程，包括應用學位課程，應屆畢業生將獲發首批大學畢業證書，估計下學年有千多名一年級本科新生入學，跟本學年相若。

明專獲准升格為聖方濟各大學，校長麥建華表示，取得大學名銜，豐富了專上教育優質升學機會，更對有志在專業發展的年青人給予肯定。大學將延續一貫辦學宗旨，主力在健康科學、社會服務、人文學科及商業三大範疇發展，提供護理、物理治療、人工智能、繙譯科技等20多科主修科；並續與明愛白英奇專業學校等合作，提供多元靈活的一條龍升學階梯。

應屆畢業生將成為升格大學的首批畢業生，其畢業證書將印有新校名，下一學年起亦會改發新學生證。而透過JUPAS（大學聯招）或E-APP申請下學年入讀者，毋須更改選校手續，系統會自動處理。

為支持教育局發展應用學位先導計劃，SFU早前率先推行護理學應用學位課程。麥建華稱，校方正籌備酒店及旅遊管理等更多應用學位課程，在課程融入實習，為業界補充新血及提升本港人力資源競爭力。至於會否循應用科學大學方向發展，他說剛取得大學頭銜，首要是先做好目前工作，有待進一步了解教育局有關應科大相關政策詳情，再由董事局決定。

另外，麥建華表示本港醫療人才極之短缺，SFU將開辦護理及專職醫療學碩士課程，為學生提供跨專業訓練，初步料有30個學額；又計劃推出全新語文及文化本科課程。國安教育方面，所有學位及副學位學生均須讀4科國安必修科，內容涵蓋網絡安全、國安概念等，不同學科亦已滲入國安知識，助學生「做一個有良好品德的公民」。

明專本學年共有2300人入學，其中千多名為一年級本科新生，麥建華估計下學年入學的一年級本科新生人數，跟本學年相若。明專一年級護理學學生李同學指，學校升格為大學是好事，相信可吸引更多人入讀，但擔心校園未能融納那麼多學生。同為一年級護理學學生的張同學亦坦言，剛剛才買了印有明專字樣的護理制服，擔心改名後要再買，「一件都要400多元」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁薾心

相關文章

【段崇智辭職】教育局稱完善架構提升管治效能　深信校董會將就校長聘任作適當安排
今日 19:08
【段崇智辭職】教育局稱完善架構提升管治效能　深信校董會將就校長聘任作適當安排
【國安教育】教大成立國安與法律教育中心　林定國：維護國安需社會群策群力
今日 17:20
【國安教育】教大成立國安與法律教育中心　林定國：維護國安需社會群策群力
【升格大學】明愛專上學院獲准升格大學　將改名為「聖方濟各大學」
今日 15:11
【升格大學】明愛專上學院獲准升格大學　將改名為「聖方濟各大學」

你可能感興趣

【段崇智辭職】教育局稱完善架構提升管治效能　深信校董會將就校長聘任作適當安排
今日 19:08
【段崇智辭職】教育局稱完善架構提升管治效能　深信校董會將就校長聘任作適當安排
【國安教育】教大成立國安與法律教育中心　林定國：維護國安需社會群策群力
今日 17:20
【國安教育】教大成立國安與法律教育中心　林定國：維護國安需社會群策群力
【升格大學】明愛專上學院獲准升格大學　將改名為「聖方濟各大學」
今日 15:11
【升格大學】明愛專上學院獲准升格大學　將改名為「聖方濟各大學」
國安教育 天主教 專上教育 碩士 大學聯招 專上學院 大學 文學 物理治療 畢業

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月09日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月09日 時間16:05）
柳俊江自殺丨柳爺朋友王陽翎要求Grace道歉　聲稱給予最後機會否則爆大鑊
柳俊江自殺丨柳爺朋友王陽翎要求Grace道歉　聲稱給予最後機會否則爆大鑊