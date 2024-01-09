【機票優惠】濟州航空明早推大量韓國優惠機票　100元起香港或澳門直飛首爾

▲ 濟州航空明早9時推大量韓國春夏季優惠機票。（濟州航空圖片）

濟州航空一年一度「SUPER SALE」大促銷將於明日（10日）早上9時開售，推出大量春夏季優惠機票，國際及內陸航線全線低至97%OFF，100元起即可搶購香港或澳門直飛首爾機票。

濟州航空「SUPER SALE」搶購期為明日至下周二（16日），首度早鳥開賣3月31日至10月26日出發的航班，除了可暢遊首爾、濟州，更可轉機到釜山、大邱等深度遊，盡情享受夏日的韓國風光，單程機票100元起。市民可在濟州航空官網、手機網站、手機應用程式上搶購，先到先得。濟州航空會員更可享額外折扣，輸入優惠碼 「SUPERSALE2401」， 最高額外可享10%折扣。

另外，濟州航空將在促銷期間，舉行「激賞大放送」遊戲，只要簡單完成幾個步驟， 即有機會贏取豐富禮物，大獎為香港首爾免費來回機票，及澳門首爾免費來回機票，名額各1個；二獎為首爾弘大智選假日飯店免費住宿1晚，共設兩個名額； 三獎為5萬濟州航空購票積分，共設四個名額。遊戲詳情可參考濟州航空fb。

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責任編輯：梁薾心