【段崇智辭職】段崇智掌舵6載爭議多　師生評價好壞參半

▲ 段崇智在2019年反修例風波惹起建制派抨擊。（資料圖片）

回顧段崇智6年任內曾引起不少爭議，其中在2019年反修例風波後，更接連引起建制派抨擊。中大師生及校友對段崇智任內表現評價則好壞參半，包括帶領中大登上國際排名近年新高，但同時與學生缺乏直接溝通，換校徽風波亦被批諮詢不足等。

經歷反修例風波 曾譴責警方

段崇智自2018年起接任中大校長，任內經歷2019年反修例運動、新冠疫情、換校徽風波，以及最近的中大校董會風波等。其中最令人印象深刻的在2019年，段曾表示經查證後須譴責警方，事後即遭建制派及官媒點名抨擊；同年11月段更親赴「中大二號橋」示威現場斡旋不果，在衝突期間曾吸入催淚煙，由學生護送離開。

這兩年段卻被指與學生溝通不足。中大新聞與傳播學院2年級生蘇同學表示，對段最深刻的印象停留在更換校徽一事，認為他不太在意學生意見；中大「聯書院學生會」工作小組召集人羅竣彥則提到，過去在校2年多觀察，段甚少與學生直接對話，工作小組曾於去年8月約見商討「重建學生會」，也因校長的「突發事件」而取消，至今未有成事。

國際排名飈升 校友感激支持

有中大教授形容，段崇智在校內有支持者，亦有反對者，認為他在2019年事件處埋得「不夠好」，惟當時「無人有經驗處理」；社會事件帶來的「壞印象」，令後來的換校徽事件再惹來更大抨擊。

然而中大國際排名飈升，在2023年QS排名登上全球38位，創下中大10多年來新高，則形容是校長的功勞。中大前選任校友校董林偉雄則對段崇智的表現，給予「超過90分以上」，大學整體排名節節上升，很多國際排名亦是「全港第一」等。中大校友評議會主席楊于銘則表示，感激段崇智一直對校友事務的重視及支持，對校長約滿前辭任決定感到極度惋惜。

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記者：馮琪雅、梁凱婷