【段崇智辭職】據悉校董會未曾提出解僱校長　即炒副校「被架空」料令段崇智心淡離場

▲ 有校內人士估計，段崇智眼見上月「被架空」、副校吳樹培「被炒」後心灰意冷離場。（資料圖片）

中文大學校長段崇智昨日（8日）正式向校董會請辭，於明年1月卸任，提早2年結束續聘任期。段崇智今日透過大學公告解釋，去年底通過修訂《香港中文大學條例》後，「中大落實新的管治架構，我認為此時是讓大學物色一位新校長的合適時機」。有中大校董形容段崇智最近開會並無端倪，校董會亦從沒討論過「炒校長」，有校內人士估計段崇智是眼見上月「被架空」、副校吳樹培「被炒」後心灰意冷離場。

稱落實新架構 物色新校長時機

去年11月三讀通過修例啟動中大校董會重組、於上月中召開首次會議，即通過「即時解僱」中大副校長（行政）兼秘書長吳樹培。時隔不足1個月，中大今發公告證實，中大校董會主席查逸超前日收到段崇智的請辭決定。

段崇智今晚7時步出大學行政樓，未回應是否受校董會施壓而辭職，便登上座駕離開。他透過大學公告解釋請辭原因，稱「按照修訂後的大學條例，中大落實新的管治架構，我認為此時是讓大學物色一位新校長的合適時機」，並感謝大學成員多年支持。

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他衷心感謝中大社群在過去6年來給予他的支持，並承諾在未來12個月，將不遺餘力確保大學管理及運作得以暢順延續及過渡，「香港是我出生及成長的地方，能夠回到我的家，並獲委以重任服務這所偉大學府及整個大學群體，履行中大的創校使命，是我畢生的光榮。」

段崇智於2018年接替沈祖堯出任第8任中大校長，前年獲中大校董會續聘3年，至2026年底結束，惟他在續聘任期開始僅8天、中大下學期「開SEM」首日即向校董會請辭。

管理層料吳樹培被炒 被架空心淡

有不願具名的大學管理層認為，段崇智上月「被完全架空」下，眼見吳樹培被解僱，「難免感到心灰意冷」，或透過辭職決定間接表達不滿，且段崇智是國際知名學者，可返回美國繼續做研究，「唔使搞到依家咁委屈」、又認為「校董會放棄合作、用盡權力，凌駕管理層，禍害可以好深遠。」

有不願具名的中大校董向本報表示，校董會過渡前後均無談及過要「炒校長」，至於議員校董對外稱不滿段崇智的言論，是議員自行決定，又形容校長近期開會時均表現「正常」，事前無端倪。3名議員校董劉國勳、鄧家彪和張宇人昨稱擬於今日才回應事件。

教育局表示知悉段崇智請辭，指段崇智就任期間中大在科研方面持續創新，亦獲得多項國際及國家獎項，以及於多項世界大學排行榜屢創佳績；並指中大校董會正着手完善其架構，提升中大的管治水平與管治效能。

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記者：馮琪雅