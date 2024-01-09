【段崇智辭職】大學風波嚇怕外地學者、本地人才少　或內地人接任中大校長

▲ 中文大學校長段崇智突然請辭，料難覓土生土長學者接棒。（王韻青攝）

中文大學校長段崇智突然請辭，有校內人士對於失去一位土生土長的香港人校長感可惜，指近年從事學術研究，兼具行政經驗的本地人才愈來愈少，預計未來要再請到本地人接棒並不容易，而且加上近期大學風波予人感覺「政治化」，難以吸引外地人才，故未來由內地人接任中大校長的機會不小。

學術高具行政經驗 港產難覓

中大校董會將按照《香港中文大學條例》規程6.1設立7人的委員會，就招聘新校長事宜向校董會提供意見。有不願具名的中大校內人士相信，今次並非校董會刻意趁機「清除」本地管理層，但實際上近年愈來愈少本地人從事學術研究，出色者亦未必有興趣擔任行政工作，相信要再找到土生土長、學術地位高，並具備行政經驗人選極難。

近年本港多間大學頻頻換校長，內地出身的校長亦比往年多。該名校內人士指，近年中美關係緊張，近期大學變得政治化，歐美大學學者來港意慾更低，估計中大很大機會由內地人接任校長。

中大聯合書院學生會會長、城市研究3年級生譚同學則表示十分關注事件，關注新校長作風及遴選工作，盼校方會經全球公開招聘，並希望新校長能保留中大獨有的員生共治及學院制。他亦擔心換校長會影響近年致力推動的中大學生會重組工作，拖慢進程。

▲ 中大聯合書院學生會會長譚同學表示關注新校長作風及遴選工作。（王韻青攝）

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記者：馮琪雅、梁凱婷