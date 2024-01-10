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【公營房屋】廿年「公屋妹」經驗「特訓」成房署署長　羅淑佩：希望幫助更多市民安居

社會 00:01 2024/01/10

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羅淑佩童年居於石蔭邨，自言有20年屋邨住戶經驗。（房委會50周紀念特刊《安居》）

去年8月由運輸署署長，升任房屋局常任秘書長兼房屋署署長的羅淑佩，掌管本港公營房屋，原來她與公屋甚有淵源。在房委會50周紀念特刊《安居》，羅淑佩透露，原來童年一直在石蔭邨長大，最懷念街坊鄰里之間的人情味，而當年居於邨內的同學仔，至今仍有幾位維繫至今成為「閨蜜」。她說，二十多年公屋住戶經驗，是任職房署署長的最佳「培訓課程」，希望幫助更多普羅市民在屋邨安居樂業。

羅淑佩憶述，當年未搬到公屋前，與家人居於觀塘的唐樓，3歲左右搬到石蔭邨居住，直至石蔭邨拆卸重建，而父母則搬到山上的安蔭邨住了10多年。

羅淑佩形容，「童年所有回憶都從石蔭邨而來。」其中，童年最期待的一件事，就是傍晚父親放工後帶她到樓下「大球場」踏三輪車。當年屋邨的大球場，已包括小型足球場、籃球場、鞦韆、氹氹轉、滑梯等，「那時未有主題樂園，這些設備是大家的主要遊樂設施。」

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踏完三輪車，她說會去「八座」的「坤記士多」買汽水、雪糕，「大熱天時伸手進雪汽水的凍櫃中浸凍水真的『冇得頂』！」不少人將公屋同私樓比較，她指當時公屋的確為孩子提供很多活動空間，「大球場最熱鬧的日子當然是中秋節點燈籠。」

童年另一回憶，就是同學之間多數是鄰居。羅淑佩說，中學時期不少同學居於石蔭或石籬，她住在「七座」，其中一位住在「一座」的同學，現在已是一所中學的校長，而有幾位同學，至今天仍是「閨蜜」。

屋邨街坊的人情味，亦是難以忘記。羅淑佩笑言，屋企望出去，中間隔了「大球場」、馬路和停車場，但仍可輕易看見彼此家中是否仍然亮燈，不用打電話也知道對方「瞓咗覺未」，感覺很親切，人與人的距離很近。

她又指，當年屋邨管理很基本，現今屋邨設計、設施、保安設備、人手安排都有改進。「最近我去了洪福邨和水泉澳邨探望小朋友和老人家，大家都說住得不錯，人與人之間的人情味、鄰里守望仍在，不過對比我小時候可能仍是淡了一點，所以我很希望可以透過我們的工作，再次為居民之間建立深厚的鄰里情懷，令大家對屋邨更有歸屬感。」

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自稱「公屋妹」的羅淑佩坦言，上天安排很奇妙，「二十多年的公屋住戶經驗，實在是我就任房屋署署長的最佳『培訓課程』，我希望以『遊子回家』的心態，幫助更多普羅市民在屋邨安居。」

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責任編輯：吳雋妍

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