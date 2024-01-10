【香港藝術月】美國潮流嘉年華ComplexCon3月襲港　流行文化達人Verdy任藝術總監

▲ ComplexCon香港正價門票將於本月底正式開賣，定價為780至4,780元。（ComplexCon香港圖片）

全美最大型的潮流嘉年華ComplexCon，今年將首度空降亞洲，並於3月22至24日期間登陸香港亞洲國際博覽館，為香港藝術月打響頭炮，預計可吸引逾3萬名來自世界各地的潮流愛好者到訪。博覽正價門票將於本月底正式開賣，定價為780至4,780元。Complex今日（10日）宣布，將委任知名潮流品牌Wasted Youth及Girls Don’t Cry創辦人Verdy，出任ComplexCon香港的藝術總監，希望透過其對時尚界的深入理解，在充滿活力和獨特的香港，創造一個無與倫比的國際流行文化時刻。

最新影片推介：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

ComplexCon自2016年起，每年在美國洛杉磯舉辦為期兩天的博覽，雲集世界最具影響力的品牌及藝術家。Complex今日宣布，委任Verdy為ComplexCon香港的藝術總監，雖然年僅36歲，但Verdy除了是知名潮流品牌Wasted Youth及Girls Don’t Cry創辦人，前年已為美國加州長灘ComplexCon擔任藝術指導，去年更擔任Coachella音樂節駐場藝術家，以及韓國人氣女團BLACKPINK「Born Pink World Tour」 世界巡迴演唱會的藝術總監。

Verdy將把其對潮流文化的策劃願景，帶到ComplexCon香港，負責挑選參與博覽的新興潮流品牌、創造創新獨特的博覽體驗，以及設計官方限量版的周邊商品。

ComplexCon香港發言人稱，Verdy自2017年起，成為ComplexCon的一員，而他今年將擔任首屆ComplexCon香港的藝術總監，相信其積極參與、專業指導和在時尚界的號召力，將帶領一眾跨界別的國際知名品牌和流行文化藝術家匯聚香港，為潮流文化愛好者打造標誌性的流行文化博覽。

Verdy指，非常榮幸能繼2019年與AllRightsReserved合辦「MEET VERDY Gallery」展覽，在港展出其兔子與熊貓混合標誌性卡通角色Vick後， 再度訪港和擔任藝術總監，為首屆ComplexCon香港注入創意理念，藉此凝聚亞洲潮流文化，將新舊世代連接起來。

ComplexCon香港獲政府「文化藝術盛事基金」鼎力支持，旅發局作為支持機構，協助推廣。活動冀利用香港獨特的地理優勢和中西文化薈萃的特質，為大灣區、亞洲以至全球提供文化交流平台，並透過匯聚亞洲最具影響力的藝術家、著名創作人、潮流品牌及全球潮人，打造前所未有的龐大陣容，擴大博覽的全球版圖，塑造香港持續推動全球流行文化的平台角色及增強影響力。

活動首輪早鳥門票現已售罄，但將設不同類別的正價門票組合，為入場觀眾提供多元體驗，包括演唱會等，定價為780至4,780元，1月底開售。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁薾心