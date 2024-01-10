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東張西望丨「屯門大媽」粉絲為女神襲擊梁敏巧攝製隊　揭有人進行不道德交易　　　

娛樂 10:06 2024/01/10

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

《東張西望》主持梁敏巧採訪「屯門大媽」在公園「演出」事件而發生衝突。

過往一直有大媽集結「賣唱」造成噪音，以至因當中有大媽與在場流連的伯伯有身體接觸等舉動，在公眾場所有此不雅行為影響市容。

TVB節目《東張西望》在前晚（1月8日）報道「屯門大媽」轉移到中山公園「演出」，引來不少叔叔「睇騷」，令附近不少居民感到受騷擾而投訴。

在昨晚（1月9日）《東張西望》繼續報道事件，更有大媽向主持梁敏巧爆料稱，有人收錢讓伯伯摸手摸腳外，更有進一步交易，稱：「攬攬錫錫都有，上埋床。」此外，在採訪時更有衝突，更發生推撞。

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大媽在公園「演出」對附近居民造成騷擾。

疑涉不道德的交易

事因主持「東張女神」梁敏巧與攝製隊，到屯門中山公園採訪有關大媽「開場」擾民事件，而訪問了當「表演」的中年大媽，她表示：「我哋娛樂嗰啲長者，因為嗰啲長者退休人士冇嘢做，聽佢哋（大媽）唱歌囉！」

對於主持梁敏巧問及有大媽會觸摸聽歌的男士的身體，她更爆出驚人內幕：「佢哋收錢㗎！收幾百蚊囉，幾千蚊都有！」

當追問當中會否進一步的行為時，她竟然透露：「有㗎！攬攬錫錫都有。」主持梁敏巧問道：「攬攬錫錫收幾多錢？」大媽表示：「上埋床就有囉！」此外，《東張》旁白更指因為尺度，當中有言論未能出。

有人爆料聲稱有大媽與阿伯作出不道德的交易。

阿伯出手護女神

當日更遇到警方到公園巡邏「掃場」，一囚大媽即丟棄物品四散， 主持人梁敏巧隨即追訪，當事人躲進女廁。之後，梁敏巧與攝製隊返回現場拍攝大媽留下甚麼物件時，有一個疑為大媽團粉絲的阿伯，拿著手機反拍《東張西望》攝影團，更喝稱：「你唔收機的話一定冇命！」

而攝影組即表示有警察在附近，該阿伯卻囂張說：「差人走咗啦！」另外又表示：「人哋走咗就算啦，唱吓歌咋嘛！我影咗你相㗎啦！你擺出嚟我要你XXX！」此外阿伯還大力推開其中一名《東張》攝製隊人員，並想拍打攝影機。

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梁敏巧報警求助

而在旁梁敏巧即喝止：「嘩嘩嘩，報警！你做咩推人啊？」，同時拍下該阿伯襲擊攝製人員的過程及打電話報警。

而《東張》工作人員被推撞而手部受傷流血。而阿伯得知有人報警後，多次想逃走，卻被《東張西望》工作人員阻止，警方到場後將該阿伯拘捕。

《東張西望》攝製隊在採訪時被恐嚇。

撰文 : TOPick柴犬出動

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