名校迷思︱被老師不公平對待仍不准轉校　港生大呻父母遭名校洗腦：當神咁拜

▲ 港生大呻父母遭名校洗腦，被老師不公平對待仍不准轉校。

不少父母望子成龍，希望子女入讀心儀的名校。有本港大學生卻在網上討論區發文大呻，自己中學就讀名校，認為父母被「名校」二字洗腦，即使他受老師不公平對待而欲轉校，仍屢屢遭父母反對，最終他辛苦捱過6年。

有大學生在網上討論區「Dcard」以「覺得父母比名校洗腦」為題，他憶述，自己中學就讀名校，而父母眼中就把「名校當神咁樣拜」，樓主試過在學校被老師不公平對待，因而想轉校，然而父母仍站在學校一方，

唔信我講，否認事實，覺得我當年入名校好難得。

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他指出，名校會向家長洗腦，例如說該校入大學率高、學校和老師如何好等等，但他卻認為有很多無理的規則，有些老師亦不好，惟父母都視而不見，最終樓主無法轉校，辛苦地捱過了6年中學生活。

父母對一般學校（戴）有色眼鏡，踩人哋。

有網民認同傳統名校會向學生及家長洗腦，「例如咩Once a XXX, forever a XXX」，令學生覺得在該校讀書很幸福，但事實上校政和學校風氣都不好，例如太注重競爭、多八卦麻煩同學、老師喜歡玩針對等。

有人亦憶述，小學時就讀傳統名校遭同學排擠，老師亦差勁，好不容易才脫離到，不用原校升中，轉入一間普通Band 1B中學，惟媽媽在她升中後仍不斷多謝其小學，為她打好學術基礎，訓練到她性格強韌等，「明明我所有嘢全部都係靠自己，到後尾我表明我好憎好憎間小學，佢先唔再提」。

有網民問及樓主父母是否低學歷，樓主回應指，他們只有夜校中五學歷，網民即恍然大悟，大嘆難怪他們會如此崇拜名校，「越低學歷越鍾意名校」。

不過，有網民認為，傳統名校都有好處，例如同學家境一般較好，對將來人脈關係有幫助。有人亦以傳統名校過來人身份表示，自己跟哥哥從小到大都讀名校、玩校隊，現在身邊朋友、師兄師姐都是知識分子，「個個都好努力做好自己，想變得更好」，她又認為，「樹大有枯枝，上面講嘅名校問題其實出到社會都見到，名校只係早啲比學生面對」。

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責任編輯：王明芳