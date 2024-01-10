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【服務混亂】國泰：航班改動負顧客期望　2月新春縮班安排已公布

社會 09:58 2024/01/10

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

(資料圖片)

國泰發出聲明稱，就近日事件跟旅客致歉，承認低估聖誕新年期間需要的候命機師數目。

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國泰營運及航空服務總裁麥皓雲指出，1月機師值勤表已於12月中編定，即機師不足問題可延伸至1月。為確保航班運作穩定，國泰需取消上半月部分航班，其中1月7日取消航班共27班是最多，其後陸續減少。

麥皓雲稱，今次航班改動有負顧客期望，也不符合國泰自訂標準，他會率領一個工作小組，徹查跟進事件，落實改善方案。國泰表示，為確保農曆年外遊高峰期間如常運作，已完成1月及2月平均每日取消12個航班的程序，就最新預先取消安排已通知受影響旅客。

整體來說，1月1日至2月29日期間外出的受影響旅客，逾96%獲安排轉乘替代航班，距原定起飛時間 24 小時內。當中93%轉乘國泰其他航班，其餘旅客則獲安排轉乘夥伴航空公司航班。

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責任編輯：吳卓峰

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