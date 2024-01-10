觀塘車禍｜31歲女懷胎4月上班 　捱車撞生死未卜　丈夫病房外痛哭：佢係好堅強嘅人

一名懷孕4個月的31歲女子，昨日（10日）下午在觀塘遭貨車撞至吐血昏迷，事後被送往廣華醫院救治，目前仍然生死未卜。女傷者腦部腫脹，需接受手術減輕顱內壓；親友趕赴醫院後，丈夫在病房外走廊抱著妻子事發時所攜手袋，憂心痛哭表示：「希望佢無事，佢係好堅強嘅人......」

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事發於昨日下午3時許，一輛中型貨車沿海濱道右轉入駿業街時，一名懷孕4個月的姓陳女子從車頭左至右橫過馬路，司機疑收掣不及將其撞倒。女子頭部重創、大量流血，救護員接報到場將其送往廣華醫院搶救。

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意外發生後，陳女的親友趕赴醫院，期間間其丈夫、家姑、父母在病房外一臉憂心。面對懷孕的陳女命危，丈夫及家姑失聲痛哭，向傳媒表示「佢係好堅強嘅人，希望佢冇事」。

據了解，陳女今次懷上的為第一胎，性別為女兒。在觀塘任職文員的她，事發時為上班午飯時間；當時她到便利店買麵包後欲到附近公園進食，豈料遇上意外。警方經調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」，拘捕59歲姓梁肇事貨車司機，目前他正被扣查，案件交由東九龍交通意外調查隊第一隊跟進。

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