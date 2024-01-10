垃圾徵費懶人包丨4月1日實施垃圾徵費　一文看清指定垃圾袋購買+收費+罰款+減免

▲ 政府今年4月1日實施的垃圾徵費計劃，收費模式方面分為2種，一般市民較常用的「按袋」/「按標籤」收費模式，另外是按重收「入閘費」。(環保署垃圾收費網頁)

【垃圾徵費/垃圾袋/罰款/收費/豁免/生效日期】政府今年4月1日實施垃圾徵費計劃，許多市民或對政策不夠清楚，收費模式如何？如何購買指定垃圾袋？違規有何罰款？那類人士可獲豁免？TOPick整合計劃簡介、收費模式、罰款、以及減免條件。

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政府今年4月1日實施的垃圾徵費計劃，全名為「都市固體廢物收費」，是按「污染者自付」原則，對全港所有住宅和非住宅（包括工商業界）產生的垃圾按量收費，推動各界改變產生垃圾的行為，從而減少整體垃圾棄置量，目標2035年可實現「零廢堆填」。

在收費模式方面分為2種，一般市民較常用的「按袋」/「按標籤」收費模式，另外是按重收「入閘費」。

收費模式一：「按袋」/「按標籤」收費

此收費模式適用於大部分住宅樓宇、工商業樓宇、村屋、地舖等一般非大型垃圾，將來市民想要棄置垃圾，須預先購買及使用指定收費垃圾袋包妥後才可棄置。而指定垃圾膠袋分為9種大小，每個袋價錢為0.3元至11元不等，容量為3公升至100公升。

▲ 指定垃圾膠袋分為9種大小，每個袋價錢為0.3元至11元不等，容量為3公升至100公升。(圖片來源：環保署垃圾收費網頁)

據環保署預計，3至4人家庭為例，每日使用1個10公升或15公升的垃圾袋，預估每月垃圾徵費支出為30元至50元。

至於未能放進指定垃圾袋的大型垃圾如餐桌、書櫃等大型傢俬，須每件貼上指定標籤方可棄置，而指定標籤劃一收費每個11元。

指定的收費垃圾袋或標籤，可於超級市場、便利店、藥房或網上平台等授權的零售黠購買；「指定垃圾袋」有訂明規格及防偽特徵。

棄置小貼士

垃圾收費實施後，市民須在指定地點棄置垃圾，包括

1.處所內公用垃圾收集點（只適用於按袋/按標籤收費模式）

2.食環署垃圾收集站

3.食環署垃圾桶站

4.食環署或其承辦商垃圾車（包括壓縮型及非壓縮型垃圾車）

5.私營廢物收集商壓縮型垃圾車

▲ 市民須在5個指定地點棄置垃圾，棄置前須使用指定的垃圾袋或貼上指定的標籤。(圖片來源：環保署垃圾收費網頁)

甚麼是公用垃圾收集點？

任何公共場所中專門用於存放待處理垃圾的地方。根據相關法規，這些收集點是執法機構執行垃圾收費的地方。當居民或商戶需要在這些地點丟棄垃圾時，必須使用指定的垃圾袋或貼上指定的標籤。

物業管理公司應該依據垃圾收集計劃與清潔承辦商共同制定公用垃圾收集點的位置。同時，在顯眼的位置上貼上環保署提供的宣傳標誌，提醒居民或商戶在這些收集點丟棄垃圾時必須使用指定的垃圾袋或貼上指定的標籤。

常見的公用垃圾收集點包括：

1.後樓梯垃圾桶

2.樓層垃圾房

3.樓層垃圾槽口

4.中央垃圾房

5.大型垃圾收集點

同時須注意由私營廢物收集商的非壓縮型垃圾車所收集的垃圾會以按重模式收取「入閘費」，因此毋須使用指定袋包妥或貼上指定標籤，以免雙重付費。

收費模式二：按重收「入閘費」

此模式適用於工商業處所棄置的垃圾，以及小部分住宅樓宇棄置的大型或形狀不規則的垃圾如牀架等。若垃圾由私營廢物收集商以非壓縮型垃圾車收集，並棄置於堆填區或廢物轉運站，則按垃圾重量收取入閘費。

若棄置於4個市區廢物轉運站包括港島西、港島東、西九龍及沙田，以及新界西北廢物轉運站，收費為每公噸395元，若棄置於其他廢物轉運站及堆填區，收費則為每公噸365元。而私營收集商及垃圾產生者均可開納繳費帳戶，環保署會郵寄或以電子郵件發出月結單。

違規棄置垃圾可罰款1,500元

市民如沒有使用指定袋、指定標籤或沒有將垃圾交給指定垃圾車職員或擺放至執法點，即屬違法。至於市民在棄置垃圾時未將垃圾袋綁緊，或者允許垃圾刺破袋子；或以錯誤組件方式棄置家具、將垃圾棄置於公共空間廢屑箱、錯誤棄置回收物等，均屬違規。執法人員可發出1,500元定額罰款通知書，若嚴重或屢次違法耆，將採取傳票檢控，首次定罪最高罰款25,000元及監禁6個月，再次定罪最高罰款50,000元及監禁6個月。

▲ 市民在棄置垃圾時未將垃圾袋綁緊，或者允許垃圾刺破袋子，均屬違規，可被罰款1,500元。(圖片來源：環保署垃圾收費網頁)

垃圾收費實施後首6個月設適應期，適應期內執法人員會予口頭警告為主，但對性質及程度嚴重的違例行為，例如違例者在獲發警告後仍屢次違法，將採取執法行動。

公屋戶／低收入人士／長者可獲垃圾徵費額外援助、津貼

公屋戶首6個月可獲免費提供指定垃圾袋；綜援戶、高額長者生活津貼受助人每人每月可獲額外津貼10元。

點樣慳多啲?

市民想要減少垃圾收費的開支，源頭減廢是首要方法。

另外，把回收物透過各種合適的渠道循環再用/再造，亦可減少垃圾收費的開支。舉例來說，市民可以善用環保署的社區回收網絡「綠在區區」，把分類出來的回收物交到這些回收點，積極把回收融入日常生活當中。

欲知更多減廢回收的最新資訊，亦可瀏覽香港減廢網站。

環保署垃圾徵費網頁及簡介

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責任編輯︰王明芳