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娛圈孝順女丨黎姿與老公為父親慶生場面溫馨　Gigi：望爸爸天天快活健康

娛樂 11:20 2024/01/10

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

黎姿：「望爸爸天天快活健康」

黎姿（現名馬黎珈而）向來出名疼錫家人，Gigi在昨日（9日）於社交網分享為父親慶生的相片，黎父、黎母、黎姿老公馬廷強、黎姿胞弟黎嬰一同在「HAPPY BIRTHDAY」氣球下的開心合照，場面相當溫馨！

姊弟情深丨黎姿胞弟站起來跟家人合照　黎嬰雙手插袋比5年前企得更穩

黎姿：望爸爸天天快活健康

Gigi與家人一同歎中菜，又準備了壽桃造型生日蛋糕、一打壽桃，並在帖文中分享對爸爸的祝願：

記得我小時候，爸爸總是很忙於工作。早上八時便出門上班，到了晚上，還有教夜校的兼職，直至十一時才可回家休息。

不過，爸爸無論有多忙多累都會抽時間陪我，帶我去不同的遊樂場公園玩，每一次我都玩得樂而忘返。

爸爸曾對我說：「希望你每一天都過得像生日一樣開心。」
到現在，爸爸年紀大了，就由我陪你去不同的地方吃喝玩樂！我也是多麼的希望爸爸天天快活健康，天天都像過生日一樣Happy ♥️！

祝親愛的爸爸生日快樂🎂 平安健康！🎉🎉🎉😘😘😘
#happybirthday #lovemyfamily #father

另外，黎姿父親在其中一張相中手執相當厚的「馬」字利是，似乎馬廷強孝敬外父也絕不手軟！

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黎嬰相中現微笑

黎姿的弟弟黎嬰以墨鏡配粉紅色衛衣的裝扮到場為父親賀壽，相中的他有舉起紅酒杯兼展現微笑。

黎嬰於2007年因車禍至半身癱瘓，要以輪椅代步。在2008年，Gigi以照顧胞弟為由息影，退出娛樂圈的她下嫁富商馬廷強，全心照顧家人及打理胞弟的美容生意。

從Gigi上月分享的全家福所見，黎嬰於父母攙扶下站起來合照，另一張相則見黎嬰雙手插袋站起來，而姐姐Gigi就挨在其膊頭上。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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