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潛行丨劉德華放下包袱願演反派原因　望跟林家棟劉雅瑟拍旅遊節目

娛樂 13:31 2024/01/10

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

由劉德華監製及主演的《潛行》，參演還有林家棟、彭于晏、劉雅瑟、任達華、鄭則仕、姜皓文、劉俊謙、談善言和朱鑑然。故事圍繞警方和毒販集團之間的正邪對決，劉德華亦挑戰大毒犯的反派角色，跟林家棟也是自《風暴》後，相隔十年再合作。《智齒》影后劉雅瑟跟劉德華合演夫妻，為正邪對決增加柔情。

林家棟劉雅瑟劉德華受訪。（攝：曾耀煇）

多重面貌

記者：《潛行》的故事怎樣開始？

劉德華：很久以前已有劇本，本來是文藝片，講兩個家庭的故事，其中一邊是警方臥底，另一邊是罪犯兩夫婦，但當時未找到投資者，隨著市場改變，加上眼見網上犯罪多了，就再修改了劇本，更加偏向兄弟情和家庭問題。

記者：戲中劉德華演的林陣安有多重面貌，跟林家棟演的臥底有不少對立，結局在公路上對峙也有劇力，二人怎樣看角色？

劉德華：用感性去看，就算是壞人，都有對他的好人的人，家棟演的角色，就是用法理去看，由他的角度去界定我是好人抑或壞人，要幫我還是不幫，要有很大抉擇。

我的角色比較單向，你知道我的事太多，一是取代我的位置，一是給我殺死。但當我同時把他當好朋友，我可以怎樣做?放過他？殺死他？而他有自己的掙把，要決定放過我，還是要把好朋友送上監獄！

三人笑言想拍旅遊特輯。（攝：曾耀輝）

林家棟：這個角色好矛盾，表面上我們是好朋友，但最後我必須做一個決擇，人情、法理、情義如何取捨？有好大衝擊。

劉德華：結尾一場戲在公路上拍，我覺得很好，是代表分叉路。

放下包袱

劉雅瑟飾演演林陣安的妻子，在戲中扮演重要角色，左右正邪之爭大局，面對深愛的太太，林陣安也展現不少人性。

劉雅瑟：我覺得這個角色也有跟我相似的地方，就是只要決定了的事情，便會堅決走下去，不會後悔。其實我和華哥戲中甚麼秘密也沒有，可以互相分享最深層一面，人是沒有完美，至少在我面前，他是一個好老公。

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記者：劉德華過去不少常演反派，現在是放下了很多包袱？

劉德華： 我在40歲時期，不少年青人仍會以我模範，故覺得自己要有社會責任，小心選擇角色，因我在他們的世界並不是演技挀，可能會分不清是否演戲。

那時我戒煙也是此原因，因不想年青人會模仿，「古惑仔」電影很流行的時候，我為何不接拍？劉偉強常笑說我看不起他，但我真的不想再拍黑社會片，不想影響年青人。

現在過了一些日子，大家應該接受到我可以是演技派，明白壞人也只是一個角色，而且以前喜歡我的年青人也已長大，現在新一代也不再像以前會受我影響，所以拍戲上的選擇便多了。

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記者：近一年劉德華監製了很多電影，為甚麼？身兼演員會否辛苦？

劉德華：我好享受做製監，一點不辛苦。

以前我也做過類似監製的工作，但因最後發現沒有決定權，故沒有掛名。現在有自己團隊，能控制的事情多了，以前覺得監製是另一種工作，不應身兼演員，自己也沒想過演戲那麼久，以為過了60歲可以退居幕後，但現在發現還可以演，不過相信未來我可以退居幕後后多一點，或者一年8個月留給自己，其他時間可以當幕後，或培養年青人團隊。

劉德華有意多做幕後。（攝：曾耀輝）

知遇之恩

林家棟很感激華仔當年知遇之恩，明言「從華仔身上學懂不只做一個演員，更學會如何做人。」

劉德華也說：「我一想想同家棟拍喜劇，一到過年就想拍賀歲片，好久沒拍，大家還在看《嚦咕嚦咕新年財》，或者再找劉雅瑟一起再拍旅遊節目。

服裝: Prada （劉德華）

造型 : Queenie Yu、陳龍（劉雅瑟）

髮型：梁佇鳴Alex @ Salon Nova（林家棟）

化粧 :Rebecca Tsoi

記者:陳家昌


 

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