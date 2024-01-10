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萬千星輝頒獎典禮2023丨傅嘉莉戴祖儀爭「女飛躍」　區明妙穿高踭鞋企唔穩

娛樂 11:46 2024/01/10

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

《萬千星輝頒獎典禮2023》「飛躍進步女藝員」十強大合照。

TVB大騷《萬千星輝頒獎典禮2023》將於1月14日晚舉行，大會在今日（1月10日）起陸續向外發布各獎項十強及「最具潛質新人」候選人官方場刊照。

而今日發布的分別為《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳男主持」、「最佳女主持」、「飛躍進步男藝員」、「飛躍進步女藝員」十強及「最具潛質新人」21名入圍者。

在五個組合當中，以「女飛躍」大合照最為搶焦，當中除戴祖儀及傅嘉莉以V領晚裝上陣兼鬥晒美腿外，陳楨怡的低胸透視露腰裝亦別具美感。

萬千星輝頒獎典禮2023丨傅嘉莉心情緊張落力拉票　透露準備值6位數字晚裝出席頒獎禮

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萬千星輝2023丨區明妙成功搶焦

另外，由於「最具潛質新人」入圍藝人較多，大會將21名入圍者分成三個組別，當中成功突圍而出的除有鍾柔美超特別的「鈕扣裙」，還有區明妙的Shocking Pink大蝴蝶裙。

為隆重其事，日前一眾十強候選人雲集電視城為大會場刊拍攝靚相，無綫娛樂新聞台全程直擊拍攝花絮及訪問片段。

有份入圍新增獎項「最具潛質新人」的四大潛質小花區明妙、姚焯菲、詹天文、鍾柔美先後著靚靚現身拍攝場刊照，當中以腳踏超高高踭鞋的區明妙最為搶焦，坦言又凍又緊張的她拍照期間一度Kick一Kick，幸好有驚無險。

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區明妙說：「今日特別凍，又要著咁高高踭鞋，所以好緊張，頭先都企唔穩。」至於詹天文則感激粉絲落足力支持：「好感動，佢哋凌晨時分都仲投緊票。」

而憑《亞洲超星團》人氣攀升不少的黃星綽及文佐匡不約而同透露透過參與《超星團》節目拍攝經歷很多兼成長不少。「東張女神」陳懿德則選擇以搞笑的「自爆年齡系列」路線拉票：「其他參賽者細過我好多，我尾班車，希望大家可以投票畀我支持吓。」

最新影片推介：詹天文專訪

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萬千星輝2023丨傅嘉莉戴祖儀爭獎

至於每年均競爭激烈的「男飛躍」及「女飛躍」，今年話題候選人非憑《香港人在北京》贏盡人氣的傅嘉莉及戴祖儀莫屬。

同時提名「女飛躍」及「女配角」的傅嘉莉及戴祖儀，前者精心挑選兩款白色戰衣拍攝場刊，其中一套喱士花款的更價值高達6位數。傅嘉莉受訪時坦言很喜歡身穿的戰衣：「我都希望今年可以攞埋最佳衣著獎，我到時會著得好閃耀。」

傅嘉莉戰衣價值達6位數。

戴祖儀則搞笑爆料指遭父親「睇死」：「我絕對冇諗過我會陪跑架，話我會陪跑嗰個係我爸爸咋，今年我覺得有信心嘅，因為《香港人》個角色我自己落咗好多苦功，都好慶幸劇集出街時都獲得咗好評。」

而今年先後憑《廉政狙擊》及《新聞女王》的突破性演出贏盡關注的陳楨怡，透露其實一直有默默受訓為挑戰打女路線做準備：「我一星期有Train兩次劍術，同理古裝通常都有打劍動作，學咗一定有好處。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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