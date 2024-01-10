  • 23°C
香港時間 : 2024110日 (週三) 13:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

急症室加價｜生暗瘡、腳痕都睇急症？急症室研半緊急、非緊急加價　拆解新收費+分流方法+定義

都市病 12:14 2024/01/10

分享：

分享：

熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

為解決財赤問題，政府研究調整多年無加價的公共服務收費，當中包括急症室收費。醫務衛生局局長盧寵茂近日接受報章訪問時指，政府正研討行「可加可減」機制，即最緊急的病人收費或低於現時的180元，「次緊急」及「非緊急」病人則加至接近家庭醫生收費水平，至於急症室如何根據病人病情進行5級分流，以下逐一拆解。

最新影片：

TOPick診症室
TOPick診症室︱男子嚴重便秘拒求醫　至血便揭患直腸癌半年離世　醫生拆解5招+8種食物通便

本港面對醫療資源及人手問題，盧寵茂近日接受報章訪問時表示，政府傾向不「一刀切」加價，會行「可加可減」機制，即最緊急的「危殆」及「危急」病人，收費或低於現時的180元；至於「次緊急」及「非緊急」病人收費，就提升至接近家庭醫生的收費水平。他提到急症室收費多年未有調整，從成本角度考慮「脫節」，不過在檢討收費時也會考慮市民的負擔能力和資源分配的優次，避免濫用。

盧寵茂解釋，有前線員工反映，有人只因「生暗瘡」、「腳痕」等理由而到急症室求診，希望透過加價令這些求診人士明白急症室並非用以處理輕症。盧寵茂又指出，如急症室收費太低導致濫用問題，或打擊醫護士氣及專科培訓，急症室醫生亦可能對前景失望，加劇流失。

點擊圖片放大
+5
+4

急症室收費4大Q&A

1. 現時公立醫院急症室收費是多少？

急症室收費

  • 持有香港身份證的人士、為香港居民的11歲以下兒童等：每次180元
  • 其他人士：每次1,230元

住院收費

  • 持有香港身份證的人士、為香港居民的11歲以下兒童等：入院費75元，住院費每天120元
  • 其他人士：每天5,100元


2. 現時急症室怎樣分流？

醫院管理局轄下急症室均實施分流制度，按照病人病情的輕重緩急而定治理的先後次序，而非按先到先得的方法。當病人抵達急症室後，先由一名富經驗及接受特別培訓的護士，對病人的病情作出初步評估，危急的病人會獲得優先治理。

分流護士會根據病情將病人分為五類﹕

  • 危殆：因嚴重事件或意外引致有即時生命危險，主要維生指標極之不穩，必須立即施行搶救，例如身體有多處嚴重創傷的人士。
  • 危急：主要維生指標處於邊緣情況，可能有生命危險，須立即治理及密切監察病情，例如受嚴重創傷，身體多於一處出現骨折。
  • 緊急：主要維生指標較為穩定，但情況嚴重須盡早治理，例如身體主要部分出現骨折，前臂骨骨折。
  • 次緊急或半緊急：情況較輕微但需要治理，可以等候一段時間而不致出現病情惡化。
  • 非緊急：屬於非急症，可適當地考慮使用其他醫療服務，例如輕微擦傷、一般腸胃炎。

3. 緊急病人的診治時間？

根據醫院管理局的服務目標，急切醫療需要的病人要在合理的時間內得到診治：

  • 危殆類別: 即時診治
  • 危急類別: 在15分鐘內處理95%的危急病人
  • 緊急類別: 在30分鐘內處理90%的緊急病人

4. 急症室的輪候時間是多少？

每間急症室的輪候時間各有不同，醫管局網站提供實時急症室等候時間，市民可作參考。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

公立醫院 護士 醫生 盧寵茂

最高瀏覽

觀塘車禍｜31歲女懷胎4月上班 　捱車撞生死未卜　丈夫病房外痛哭：佢係好堅強嘅人
觀塘車禍｜31歲女懷胎4月上班 　捱車撞生死未卜　丈夫病房外痛哭：佢係好堅強嘅人
急症室最長等候時間（01月10日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月10日 時間12:05）
柳俊江自殺丨王陽翎收回要求柳爺前度道歉要求　惟強調：終身對Grace Mak絕不信任
柳俊江自殺丨王陽翎收回要求柳爺前度道歉要求　惟強調：終身對Grace Mak絕不信任