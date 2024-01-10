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遺產問題丨4子女欲放棄繼承遺產全留母親養老　律師揭3大關鍵做錯隨時落親戚手中

家事百科 11:23 2024/01/10

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4子女欲放棄繼承遺產全留母親養老，律師揭3大關鍵做錯隨時落親戚手中。（iStock圖片）

有家庭為爭父母遺產而失和，亦有孝順子女欲放棄繼承遺產，全留母親養老，然而此舉動卻被律師力數3大原因勸阻，並改以另一協議取代，既能成全孝心，亦可避免麻煩。

台灣恩典法律事務所蘇家宏律師，近日在facebook專頁撰寫案例，他表示，有一個家庭父親過世後留下房產和數百萬元遺產，4名子女決定把財產全留給媽媽養老，因而計劃去法院辦理拋棄繼承，以為此舉就可以令媽媽獲得完整遺產。然而蘇律師卻直言，此舉不妥，並舉出3個原因。

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1. 放棄繼承權無法指定繼承者

拋棄繼承權等於放棄了相關的權利，即子女不再是繼承人，因此沒法指定把遺產給媽媽繼承。蘇律師指出，拋棄繼承通常是在長輩所遺留下來的負債大於資產時，才採用的策略，或因為繼承人（例如：子女）個人有巨大債務，如果繼承長輩遺產的時候，會被債權人扣押走，才拋棄繼承。

2. 遺產可能落入親戚手中

當子女拋棄了繼承權，就要看父親有沒有第二順位繼承人，如果父親的父母都不在，子女沒有生小孩（父親的孫輩），就可能由媽媽及爸爸的兄弟姊妹共同繼承，那麼爸爸遺產的一半反而是落到親戚手中。

3. 遺產不需要平均分配

蘇律師指出，遺產的分配在繼承人全體同意下，不需要「平均分配」，就算其中一個人自願分配是0，遺產分割協議書仍然合法有效。用這個方法比較拋棄繼承好。他建議，房產繼承後，維持共有狀態，同意由母親使用到百年，金錢部分由母親繼承取得。

蘇律師建議，媽媽可跟4名子女簽下遺產分割協議書 ，就算是4位子女分得0元，媽媽拿全部，法律上也是認可的，所以不必拋棄繼承。

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責任編輯：王明芳

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