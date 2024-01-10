【渡輪脫班】網民斥富裕小輪脫班問題嚴重　原定7:30首班船惟碼頭「冇開閘」

▲ 網民斥富裕小輪脫班問題嚴重，早上7時30分首班船紅磡往中環「職員冇返工冇開閘」。（facebook群組《九龍城交通》圖片）

有網民投訴富裕小輪脫班問題嚴重，今（10日）早7時30分，原定紅磡往中環首班船開出的時間，位於紅磡華信街近紅磡海濱花園的碼頭仍未開閘營業，批評船公司無故刪減班次已非首次，促請船公司改善及運輸署介入。TOPick正向船公司及運輸署查詢。

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▲ 有網民投訴富裕小輪脫班問題嚴重（facebook群組《九龍城交通》圖片）

有網民在facebook群組《九龍城交通》上發文，指今早區內富裕小輪由紅磡往中環的渡輪再次脫班，早上7時30分紅磡碼頭未有職員上班開閘。

消失的航班 #國泰 呢期興取消 #航班 我哋都有 #富裕小輪 其實 #中環船 班次消失咗已經唔係第一次 運輸署係咪打算又唔理？定係學巴士脫班咁 因船長缺勤 所以臨時作出調動安排 署方…（下刪一千字）

翻查富裕小輪航班時間表，星期一至六首班由紅磡往中環的渡輪，於早上7時30分開出；往中環的渡輪則7時50分開出。富裕小輪經營3條本地渡輪航線，分別是「中環-紅磡」，「北角-啟德-觀塘」及「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」，並經營「香港水上的士」航線。

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記者：陳麗娜