校園直擊丨明道小學重現侏羅紀世界　學生化身勇者拯救恐龍

▲ 明道小學近日舉辦名為「勇者再冒險之侏羅紀世界」活動，結合STEAM學習和恐龍元素，讓學生們體驗一場刺激有趣的冒險之旅。(有關機構提供)

港澳信義會明道小學近日舉辦了一場引人注目的活動，名為「勇者再冒險之侏羅紀世界」，為學生締造了驚喜萬分的一天！這場跳出框架的活動結合STEAM學習和恐龍元素，讓學生們身臨其境地體驗一場刺激且有趣的冒險之旅。

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學校打破常規，老師及學生紛紛穿上恐龍服飾，並在校園四周展示了恐龍的佈置。校門入口處放置了巨型恐龍頭，學生需要通恐龍口進入校園，彷彿踏入侏羅紀時代。更令人驚嘆的還有8米長頸龍吹氣擺設，讓學生們感受到這一種生物的震撼。這一獨特的景象吸引了大批家長和學生打卡留念！

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明道小學向來注重閱讀，因此事前準備了大量與恐龍相關的圖書，並在圖書館建立了恐龍專區，加深了學生們對恐龍的認識。活動當天，老師以手偶恐龍為媒介為學生講故事，不時與學生進行互動，讓學習變得生動有趣。此外，學生們還通過實驗模擬火山爆發，深刻體驗到震撼力！其中最精彩的活動當然是「拯救恐龍」，老師亦因應不同年級，設計了相關的STEAM活動，讓學生們扮演勇者，拯救恐龍離開火燒的森林。無論高年級或低年級的學生，都展現出極高的投入度！

而這次活動的最大亮點則在於學生與大型三角龍進行互動遊戲，代入勇者的身份，近距離感受恐龍的氣息，獲得一場令人心跳加速的刺激體驗！學生們紛紛表示，這是他們第一次見到如此巨大的恐龍，充滿震撼與驚喜，深深留下了難忘的回憶。活動的最後，學生們還能和恐龍合照，永久凝定著他們勇敢冒險的瞬間。

范婉君校長表示，這次活動是學校STEAM學習的一次實踐展示。STEAM學習的核心理念在於將各科知識融會貫通，培養學生們解決問題和創造力的能力。她希望透過這次活動，學生們能透過與恐龍互動的遊戲，深入體會STEAM學習的樂趣和價值，同時培養他們對科學和探索的興趣。

活動結束後，學生們無不對此次經歷讚不絕口。其中一位學生感慨地表示，她從書本中曾看到過恐龍的圖片，但從未想過能如此近距離接觸和與恐龍互動，這次活動讓她的夢想成真！另一位學生則表示，這次活動讓她更深入了解到STEAM學習的概念，她發現科學和遊戲能結合在一起，讓學習變得更有趣和有挑戰性。

港澳信義會明道小學這次舉辦的「勇者再冒險之侏羅紀世界」活動不僅帶給學生們一場刺激的恐龍探險之旅，更將STEAM學習理念融入其中。這場特別的體驗不僅留下了難忘的回憶，也使學生們對科學和學習產生了更大的興趣和熱情。

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