網絡熱話丨公屋走廊放洗衣機遭港男影相公審　女住戶留言反擊揭真相獲網民力撐

▲ 公屋戶洗衣機放走廊遭港男影相公審，女住戶留言反擊揭真相獲網民力撐。

近日有港男在網上公審，指早前到沙田瀝源邨送外賣，發現其中一個單位外棄置了一部洗衣機，批評行為「極無公德心」。涉事女住戶其後於洗衣機上貼士字條反擊，並留言現身回應，表示正等待上門回收，事件真相曝光後，網民紛紛力撐女住戶，並批評樓主的公審行為。

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該名港男於Facebook群組發文，指周日（7日）晚上8時到沙田瀝源邨壽全樓送外賣時，發現一個單位外放有一部洗衣機，於是影相放上網公審，批評行為「極無公德心」，想掉洗衣機都咁樣放，唔識自己攞去垃圾站」，又說「雖然唔排除等回收嘅可能，不過咁早夜晚掉出嚟，人哋聽朝先開工」。

▲ 港男影相公審。（Facebook圖片）

不少人網民看過帖文後批評樓主的公審行為，認為住戶將洗衣機放於門外是等待回收，「會唔會只係放喺到等回收上嚟收，但唔記得貼張紙寫低？」、「真係掉唔會放自己門口啦」、「等緊歐綠寶回收，其實好少事，反而自己放垃圾站屬於違法」，

帖文亦引來涉事女住戶現身回應，她留言貼出相片，可見她於洗衣機機身貼上手寫字條，並開名反擊，「多謝提醒啊姜XX，其實星期六日無人開工收嘢㗎，屋企2個女人仔搬唔到亦唔知搬去邊，星期一有人收啦」，她又叫對方不要再丟垃圾於洗衣機內，並表示「多謝你關心姜XX先生」。

▲ 女住戶貼字條反擊。（Facebook圖片）

女住戶的反擊獲網民力撐，大量網民批評樓主「誤會咗人就唔好再死撐啦」、「咁小事都要上網批鬥」、「好心你送外賣路過嘅，睇到呢啲情形，有common sense都估到應該係等回收」。

房屋署「屋邨清潔扣分制」涵蓋28項不當行為，違規者將按其行為的嚴重性被扣3、5、7或15分。當中棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道，妨礙清潔工作，初犯者會被書面警告一次，如再犯，會被即時扣7分。如公屋或中轉屋住戶在兩年內被扣除的分數累計達16分，其租約或暫准證將被終止。

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責任編輯：王明芳