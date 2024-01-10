  • 21°C
香港時間 : 2024110日 (週三) 12:01
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【段崇智辭職】張宇人：不認為贏了一場仗　劉國勳：校董會改革對事不對人

政治 11:41 2024/01/10

分享：

分享：

熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

3名中大議員校董對中大校長段崇智的請辭表示尊重。（林宇翔攝）

中文大學校長段崇智昨日請辭，3位議員校董今日在立法會會見傳媒，劉國勳及鄧家彪指對段崇智的辭職決定表示尊重，並會盡快啟動招聘新校長的程序。劉國勳強調，校董會的改革是「對事不對人」，又指副校長吳樹培是被中止僱傭合約，而段崇智是因個人原因請辭，兩者不能相題並論。

鄧家彪對段崇智帶領中大師生及中大表示感謝，包括在任內提高中大的學術排名。被問到有聲音認為今次事件影響院校自主。鄧家彪重申一直只是對校董會作出改革及架構性重組。

在招聘新校長方面，鄧家彪稱按中大條例，校董會將成立遴選委員會。

對於會否擔心今次的事件會否影響師生士氣，張宇人指希望老師和同學都尊重校長的決定。張宇人亦稱，不認為今次事件是贏了「一場仗」。

被問到會否繼續追究校徽事件，鄧家彪謹指，在適當時候會再作交代。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：戴朗希

相關文章

【校董會風波】中大校長段崇智辭職提早於明年1月卸任　段崇智：修例後是物色新校長合適時機
14:21 2024/01/09
【校董會風波】中大校長段崇智辭職提早於明年1月卸任　段崇智：修例後是物色新校長合適時機
【段崇智辭職】大學風波嚇怕外地學者、本地人才少　或內地人接任中大校長
23:36 2024/01/09
【段崇智辭職】大學風波嚇怕外地學者、本地人才少　或內地人接任中大校長

你可能感興趣

【校董會風波】中大校長段崇智辭職提早於明年1月卸任　段崇智：修例後是物色新校長合適時機
14:21 2024/01/09
【校董會風波】中大校長段崇智辭職提早於明年1月卸任　段崇智：修例後是物色新校長合適時機
【段崇智辭職】大學風波嚇怕外地學者、本地人才少　或內地人接任中大校長
23:36 2024/01/09
【段崇智辭職】大學風波嚇怕外地學者、本地人才少　或內地人接任中大校長
段崇智 鄧家彪 張宇人 劉國勳 立法會 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

移民港人︱港男移民加拿大一年數2大困境感無望　懷念居港做公務員時光惹批評
移民港人︱港男移民加拿大一年數2大困境感無望　懷念居港做公務員時光惹批評
日本地震｜一家11口僅剩爸爸獨活　悲痛欲絕：要為家人活下去
日本地震｜一家11口僅剩爸爸獨活　悲痛欲絕：要為家人活下去
急症室最長等候時間（01月10日 時間04:05）
急症室最長等候時間（01月10日 時間04:05）
柳俊江自殺丨柳爺朋友王陽翎要求Grace道歉　聲稱給予最後機會否則爆大鑊
柳俊江自殺丨柳爺朋友王陽翎要求Grace道歉　聲稱給予最後機會否則爆大鑊