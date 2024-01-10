【段崇智辭職】張宇人：這不是一場仗　劉國勳：校董會改革對事不對人

▲ 3名中大議員校董對中大校長段崇智的請辭表示尊重。（林宇翔攝）

中文大學校長段崇智昨日請辭，3位議員校董今日在立法會會見傳媒，劉國勳及鄧家彪指對段崇智的辭職決定表示尊重，並會盡快啟動招聘新校長的程序。劉國勳強調，校董會的改革是「對事不對人」，又指副校長吳樹培是被中止僱傭合約，而段崇智是因個人原因請辭，兩者不能相題並論。

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鄧家彪對段崇智帶領中大師生及中大表示感謝，包括在任內提高中大的學術排名。被問到有聲音認為今次事件影響院校自主。鄧家彪重申一直只是對校董會作出改革及架構性重組。

在招聘新校長方面，鄧家彪稱按中大條例，校董會將成立遴選委員會。

對於會否擔心今次的事件會否影響師生士氣，張宇人指希望老師和同學都尊重校長的決定。張宇人亦稱，不認為他們正在打仗：「你覺得我這裝束似打緊仗嗎，係咪先？呢個唔係一個仗嚟。」

被問到會否繼續追究校徽事件，鄧家彪謹指，在適當時候會再作交代。

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記者：戴朗希