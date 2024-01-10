樂壇天后丨跟許志安同框現身家庭聚會　鄭秀文狀態回勇7月重踏紅館舞台

▲ 鄭秀文跟許志安出席家庭聚會。

樂壇天后鄭秀文（Sammi）在去年5月因感染新冠肺炎致聲沙，令紅館個唱延至今年7月才舉行。近日，網絡流傳鄭秀文與丈夫許志安出席家庭聚會的照片，休息逾半年的Sammi精神不錯，似乎能以最弗狀態重現紅館舞台。

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鄭秀文許志安難得同框

從網上的照片所見，除了鄭媽媽和Sammi幾位姐姐外，席間還有其他親屬，當中還有Sammi幾個可愛的姪女。

染了一頭金髮的Sammi穿卡其色西裝褸襯白色長褲，至於安仔一身藍色沉實打扮，拍照時站在太太Sammi身後，安仔跟外母等長輩合照時，更特意俯身遷就。至於鄭秀文的媽媽打扮入時，穿上豹紋外套的鄭媽媽配上閃爆的頸鏈，不失貴氣。

當晚的鄭家聚會相信很盡興，臨離開前，Sammi等人於餐廳門外玩自拍。

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親自向粉絲道歉

去年6月30日，Sammi發文和錄音為演唱會延期道歉，期間更多度哽咽。

當中Sammi說：「很想對受到影響嘅觀眾講聲對唔住，因為我個人身體嘅問題，令到大家咁失望，我好抱歉，好對唔住，我想講唔單只你哋好失望，我對自己都好失望,因為冇諗過發生要延期呢件事，亦冇諗過Long covid嘅影響咁大。」

▲ 去年12月，Sammi分享近照。

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阿Mi：忍痛做呢個決定

最後她說：「我真係好對唔住各位，但我都必需忍痛做呢個決定，好唔想勉強完成13場演唱會，我覺得會帶畀自己好大嘅遺憾同對買飛入場嘅觀眾好唔公平，因為我冇能力同將最好嘅自己交出來。」

當時Sammi承諾待身體痊癒後，會為大家補償一如以往精彩的演出，現在見她狀態回勇，相信粉絲不用擔心。

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